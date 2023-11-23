ФСБ завела дело на жительницу Волгограда за оправдание деятельности «Азова»

Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Волгограда за оправдание деятельности батальона «Азов»*.

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Волгоградской области.

По данным ведомства, 38-летняя жительница Волгограда в ходе онлайн-трансляции в соцсетях рассказывала о батальоне.

«В отношении жительницы возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинская артиллерия открыла «дружественный» огонь по позиции боевиков «Азова» в районе посёлка Червоная Диброва в ЛНР.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.