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ФСБ завела дело на жительницу Волгограда за оправдание деятельности «Азова»

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Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Волгограда за оправдание деятельности батальона «Азов»*.
ФСБ завела дело на жительницу Волгограда за оправдание деятельности «Азова»
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Волгоградской области.

По данным ведомства, 38-летняя жительница Волгограда в ходе онлайн-трансляции в соцсетях рассказывала о батальоне.

«В отношении жительницы возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинская артиллерия открыла «дружественный» огонь по позиции боевиков «Азова» в районе посёлка Червоная Диброва в ЛНР.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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