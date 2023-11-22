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Марочко: ВСУ обстреляли позиции «Азова» на Краснолиманском направлении

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Украинская артиллерия открыла «дружественный» огонь по позиции боевиков «Азова»* в районе посёлка Червоная Диброва в ЛНР, сообщил военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Позиции обстреливались в течение получаса с северо-западного направления», — передаёт РИА Новости.

По словам Марочко, причины этого инцидента неизвестны, однако ошибка наводчиков ВСУ или потеря управления «маловероятны».

«Поскольку по этим координатам украинские боевики находятся довольно давно, а также на позициях есть проводная связь с командованием», — подчеркнул эксперт.

Ранее ВС России на Краснолиманском направлении поразили около 30 артпозиций ВСУ.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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