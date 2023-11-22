Марочко: ВСУ обстреляли позиции «Азова» на Краснолиманском направлении
«Позиции обстреливались в течение получаса с северо-западного направления», — передаёт РИА Новости.
По словам Марочко, причины этого инцидента неизвестны, однако ошибка наводчиков ВСУ или потеря управления «маловероятны».
«Поскольку по этим координатам украинские боевики находятся довольно давно, а также на позициях есть проводная связь с командованием», — подчеркнул эксперт.
Ранее ВС России на Краснолиманском направлении поразили около 30 артпозиций ВСУ.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.