ФСБ задержала в Крыму мужчину за переправку на Украину деталей к авиатехнике

В Феодосии задержали завербованного украинскими спецслужбами мужчину, который переправлял на Украину комплектующие к военной авиатехнике. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В городе Феодосии по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена») задержан гражданин Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что мужчина за деньги находил и переправлял комплектующие к военной авиационной технике российского производства.

Ранее стало известно, что украинский агент, задержанный ранее ФСБ России, заявил, что убийство высокопоставленного командира российских ВС в Воронеже планировалось с целью мести и для запугивания.

По словам задержанного, ему были переданы компоненты, из которых он собрал взрывное устройство по инструкции.