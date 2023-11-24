ФСБ задержала в Крыму мужчину за переправку на Украину деталей к авиатехнике
«В городе Феодосии по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена») задержан гражданин Российской Федерации», — говорится в заявлении.
Отмечается, что мужчина за деньги находил и переправлял комплектующие к военной авиационной технике российского производства.
Ранее стало известно, что украинский агент, задержанный ранее ФСБ России, заявил, что убийство высокопоставленного командира российских ВС в Воронеже планировалось с целью мести и для запугивания.
По словам задержанного, ему были переданы компоненты, из которых он собрал взрывное устройство по инструкции.