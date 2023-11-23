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ФСБ: украинский агент назвал причину желания убить офицера ВС России в Воронеже

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Украинский агент, задержанный ранее ФСБ России, заявил, что убийство высокопоставленного командира российских ВС в Воронеже планировалось с целью мести и для запугивания.

«В Воронеже от куратора по имени Антон я получил задачу взорвать высокопоставленного командира российской армии в целях мести, а также чтобы напугать других военнослужащих и гражданских», — сказал он на видео, которое предоставил Центр общественных связей ФСБ.

По словам задержанного, ему были переданы компоненты, из которых он собрал взрывное устройство по инструкции.

В конце октября в ЦОС ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы в Запорожской области пресекли деятельность трёх крупных агентурных групп, координируемых военной разведкой Украины.

26 октября ФСБ сообщила, что украинский агент, который планировал совершить теракт в военкомате Твери, нейтрализован при попытке задержания.

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