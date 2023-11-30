Источник: подозреваемый в теракте в Рязанской области был сторонником Навального

Подозреваемый в теракте на железной дороге в Рязанской области, по предварительным данным, является сторонником Алексея Навального*, выяснил RT.

Источник рассказал, что Руслану С., о котором может идти речь, 35 лет.

Собеседник, который был недолго знаком с подозреваемым, рассказал, что Руслан увлекался политикой, ходил в камуфляже, часто жил в лесах и путешествовал автостопом.

Ряд СМИ сообщили, что подозреваемый задержан. Официальных подтверждений этого нет.

Следственный комитет ранее возбудил дело по статьям о теракте и незаконном приобретении взрывных устройств по факту схода 19 вагонов поезда в Рязанской области.

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.