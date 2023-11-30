RT в Telegram
Подпишись

Источник: подозреваемый в теракте в Рязанской области был сторонником Навального

Короткая ссылка
Подозреваемый в теракте на железной дороге в Рязанской области, по предварительным данным, является сторонником Алексея Навального*, выяснил RT.

Источник рассказал, что Руслану С., о котором может идти речь, 35 лет.

Собеседник, который был недолго знаком с подозреваемым, рассказал, что Руслан увлекался политикой, ходил в камуфляже, часто жил в лесах и путешествовал автостопом.

Ряд СМИ сообщили, что подозреваемый задержан. Официальных подтверждений этого нет.

Следственный комитет ранее возбудил дело по статьям о теракте и незаконном приобретении взрывных устройств по факту схода 19 вагонов поезда в Рязанской области.

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить