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СК завёл дело по факту схода 19 вагонов поезда в Рязанской области

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По факту схода 19 вагонов поезда в Рязанской области возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном приобретении взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
СК завёл дело по факту схода 19 вагонов поезда в Рязанской области
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее стало известно, что в Рязанской области произошёл сход 19 вагонов грузового поездаорганизована доследственная проверка.

Источник RT сообщил, что слышал громкий взрыв в районе железной дороги в Рязанской области, где сошли с рельсов вагоны.

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