СК завёл дело по факту схода 19 вагонов поезда в Рязанской области

По факту схода 19 вагонов поезда в Рязанской области возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном приобретении взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ», — говорится в заявлении в Telegram. Ранее стало известно, что в Рязанской области произошёл сход 19 вагонов грузового поезда, организована доследственная проверка. Источник RT сообщил, что слышал громкий взрыв в районе железной дороги в Рязанской области, где сошли с рельсов вагоны.