Обыски и задержание на границе: блогеру Елене Блиновской вменили неуплату налогов почти на 1 млрд рублей

На белорусско-российской границе при попытке выезда из страны была задержана известная блогер Елена Блиновская. Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении неё уголовного дела по двум статьям. Автора «Марафона желаний» подозревают в неуплате в 2019—2021 годах налогов на 918 млн рублей и отмывании этих средств. Следователи провели обыски в доме и квартирах Блиновской, а также допросили блогера и её мужа.

Популярная блогер Елена Блиновская была задержана в четверг в Смоленской области при попытке выезда в Белоруссию через пункт пропуска Красная Горка. Следственный комитет возбудил в отношении автора «Марафона желаний» уголовное дело по двум статьям: о неуплате налогов почти на 1 млрд рублей и отмывании этих средств.

«Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Елены Блиновской. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления). Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие в подразделение ведомства из УФНС России по городу Москве», — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, оказывая информационные услуги в сети, Блиновская, использовала схему «дробления» бизнеса, благодаря чему длительное время занижала полученные доходы.

Ей вменили неуплату за период 2019—2021 годов налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей.

«Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами легализовала их путём совершения финансовых операций, — сообщили в СК. — Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у неё имелись авиабилеты для вылета в иное государство. В рамках уголовного дела при оперативном сопровождении ГУЭБиПК МВД России и УФСБ по Москве и Московской области проводятся следственные действия. Также в рамках уголовного дела в офисе и по месту проживания подозреваемой проводятся обыски. Расследование продолжается».

Источник RT сообщил, что после допроса следствие запросит для Блиновской домашний арест или подписку о невыезде.

Следственный комитет утром опубликовал видеозапись задержания Блиновской.

Задержание блогера Елены Блиновской

Роскошный арендованный Maybach, в котором она передвигалась в сопровождении водителя и охранника, был остановлен на пограничном посту на выезде из России. Также были показаны кадры обыска особняка Блиновской в Подмосковье с припаркованными возле него элитными иномарками и мотоциклами, а также фрагмент допроса её супруга Алексея.

Также было опубликовано видео обысков в особняке блогера. На кадрах видно большое количество люксовой одежды, украшений и предметов роскоши. Для хранения дорогих часов Блиновская завела специальный сейф.

В сообщении МВД отмечается, что Блиновская собиралась покинуть страну, имея авиабилеты Москва — Ташкент.

В столице Узбекистана у неё в ближайшую пятницу было запланировано выступление на семинаре «Четвёртое измерение». Чтобы увидеть Блиновскую, зрителям предлагались билеты по цене от $90 до $780.

Между тем на письменный запрос RT в службе технической поддержки Елены Блиновской сообщили, что запланированный на ближайшую пятницу очередной марафон с участием Блиновской пройдёт по расписанию.

Накануне задержания, в среду, Блиновская выступила на проходившем в столице бизнес-форуме АМОКОНФ.

«Она была бодра, весела, довольна своим выступлением и конференцией в общем. Ничего необычного я не заметил», — рассказал RT основатель amoCRM Михаил Токовинин, также участвовавший вчера в данном мероприятии.

В ходе форума Блиновская рассказала, что родилась в небольшом посёлке, потом работала бухгалтером и со временем стала известной. «Блин. Энергетика у меня — огонь. Реально на тысячные залы», — хвасталась она в Telegram-канале, комментируя своё выступление. При этом сама она констатировала, что публика встретила её холодно, добавив, что среди зрителей было «очень много не моих».

Последний на данный момент пост в канале был опубликован уже за полночь: Блиновская поделилась воспоминанием о походе в театр двухлетней давности.

Родной брат Блиновской Александр Останин рассказал RT, что узнал о задержании сестры из интернета. «О задержании вот узнал — ссылку мне прислали. Пока она ко мне не обращалась. Если Лена обратится за помощью — чем смогу, помогу, конечно», — заявил он. По словам мужчины, в последний раз он виделся с сестрой примерно месяц назад.

Чем известна Елена Блиновская

Елена Блиновская, до замужества Останина, родилась в посёлке Опарино Кировской области в 1981 году в семье бухгалтера и водителя. В конце 1980-х семья переехала в Ярославль. Там Олег Останин начал ветеринарный бизнес.

Сама Елена окончила Ярославский госуниверситет по специальности экономист и начинала свою карьеру с должности бухгалтера. В 2007 году она вышла замуж за начинающего предпринимателя Алексея Блиновского, который помог ей реализовать её первый проект — свадебный салон в Ярославле.

В настоящее время у пары четверо детей — трое сыновей и дочь. Алексей Блиновский владеет бизнесом в сфере агропромышленности и пищевых продуктов.

В интервью журналистам Блиновская рассказывала, что десять лет изучала психологию, в том числе в Московском институте гештальта. По разным данным, заниматься личностными тренингами Блиновская начала в 2010-х годах, проводя вебинары в соцсетях; в 2015 году появился её первый полноценный марафон — «Марафон желаний» — курсы, на которых Блиновская якобы помогает исполнять мечты и идти к поставленной цели.

Тренинг длится четыре недели в WhatsApp или Telegram, стоимость варьируется от трёх до десяти тысяч рублей в зависимости от наличия тренера.

В 2016 году Блиновская выиграла конкурс «Миссис Россия International» среди замужних соотечественниц, а в 2018 году зарегистрировала словосочетание «Марафон желаний» как товарный знак; другие проекты блогера: «Стань и получишь» за 6 тыс. рублей, «Финансовый марафон» за 5 тыс. рублей, «Предназначение» за 7 тыс. рублей и «Про отношения» — 10 тыс. рублей, марафон «Дружба» за 15 тыс. рублей.

В 2021 году Блиновская с размахом отметила своё 40-летие. На торжество обратили внимание многие СМИ. Бюджет праздника, проходившего на Алтае, составил более 120 млн рублей, его вели Иван Ургант с Ксенией Собчак, а на вечеринке присутствовали Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Нюша и другие звёзды первой величины.

После этого блогер побывала на съёмках передачи «Пусть говорят», где она отбивалась от нападок гостей шоу.

В 2022 году вышло большое интервью Блиновской Ксении Собчак, которая она дала на Алтае. Разговор получился скандальным. Блиновская несколько раз откровенно хамила собеседнице и даже грозилась плюнуть Собчак в лицо и скинуть её с лодки, на которой они в тот момент сплавлялись по реке.

Собчак интересовалась размером заработка Блиновской. Она сослалась на данные журнала Forbes за 2020 год, в которых указывалась выручка блогера в 330 млн рублей, а прибыль — 200 млн рублей.

«Та сумма, которую ты сейчас назвала, я сейчас примерно столько плачу налогов», — заявила в ответ Блиновская.

Собчак попыталась уточнить, идёт ли речь о 300 млн самих налогов или это сумма, с которой они платятся.

«Я плачу налогов не один десяток миллионов. Ну это точно переваливает за цифры с большими нулями, но я могу ошибаться в цифре, потому что я в них очень плаваю. У меня главный бухгалтер — одна из моих близких подруг, точные цифры известны ей, потому что она платит эти налоги. Но я знаю точно, что это не десятки миллионов рублей», — достаточно уклончиво ответила Блиновская.

Дорогостоящие марафоны Блиновской часто разоблачались, эксперты отмечали, что её тренинги отличаются от консультаций профессиональных психологов.

Уголовные дела против блогеров

Это уже третье по счёту уголовное дело, возбуждённое за последнее время по факту неуплаты налогов популярными блогерами. В марте аналогичные претензии были предъявлены Валерии Чекалиной, известной как ler_chek, и её мужу Артёму. Им вменили неуплату с июля 2020 по июль 2022 года налогов на 300 млн рублей.

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В отношении блогеров было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица).

Также в прошлом месяце было возбуждено уголовное дело в отношении Александры Митрошиной, занимающейся продажей образовательных курсов.

«Не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, использовала аффилированные и контролируемые ею ИП. Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей», — говорилось в официальном сообщении СК.

При этом информированный источник РИА Новости сообщил, что Митрошина добровольно погасила всю задолженность.

Между тем источник RT заявил, что Елена Блиновская будет не последним блогером, на кого возбудят дело о неуплате налогов.

«Мы предупреждали»

Задержание Блиновской в четверг прокомментировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В частности, она назвала блогера «нашим новым Кашпировским».

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

«Мы предупреждали, говорили, что 30 апреля — последний срок подачи налоговых деклараций. Вот органы и начали работать. Но сколько ещё есть таких блогеров?» — заявила Мизулина, выступая на Форуме безопасного интернета в пресс-центре МИА «Россия Сегодня».

В начале апреля в Госдуме предложили создать реестр «недобросовестных» бизнес-тренеров и блогеров, отмечают «Известия». В частности, первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова заявила, что нужно лицензировать деятельность блогеров, продающих обучающие курсы. Соответствующее письмо она направила премьер-министру Михаилу Мишустину.

Лантратова отмечала, что деятельность по продаже курсов и тренингов никак не регулируется и привлечь мошенников к ответственности практически невозможно. В качестве примера она привела курс личностного роста Sparta, участники которого «теряли имущество, разводились с супругами, а в отдельных случаях совершали суицид».

Кроме того, депутат в своём обращении упомянула и уголовные дела о неуплате налогов, возбуждённые в отношении Чекалиных и Александры Митрошиной. В том же письме упоминается и Елена Блиновская.

В частности, Лантратова напомнила Мишустину, что в конце марта правоохранители начали проверку в отношении Елены Блиновской, «выдающей себя за бизнес-тренера».