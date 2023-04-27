Источник RT: Блиновская даёт признательные показания на допросе

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Блогер Елена Блиновская в настоящий момент даёт признательные показания на допросе.
Источник RT: Блиновская даёт признательные показания на допросе
  • РИА Новости

Об этом RT заявил источник.

Также собеседник отметил, что для Блиновской запросят домашний арест или подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.

Источник RT уточнил, что Блиновскую задержали рядом с лесами в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на люксовом автомобиле.

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