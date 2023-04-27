В отношении блогера Елены Блиновской возбудили уголовное дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.
В отношении блогера Елены Блиновской возбудили уголовное дело
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Елены Блиновской. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления)», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие в подразделение ведомства из УФНС России по городу Москве.

Вместе с этим в Следственном комитете добавили, что для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами Блиновская легализовала их путём совершения финансовых операций.

Ранее стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

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