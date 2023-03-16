СК возбудил новое дело в отношении супругов Чекалиных по факту легализации денег

В отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

«По данным следствия, Артём и Валерия Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путём, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения», — говорится в сообщении СК в Telegram.

7 марта Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против супругов Чекалиных.

После этого прокуратура сообщила, что Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей.

Её супругу Артёму Чекалину предъявлено обвинение в пособничестве.