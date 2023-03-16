Узнать больше

СК возбудил новое дело в отношении супругов Чекалиных по факту легализации денег

Короткая ссылка
В отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.
СК возбудил новое дело в отношении супругов Чекалиных по факту легализации денег
  • РИА Новости

«По данным следствия, Артём и Валерия Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путём, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения», — говорится в сообщении СК в Telegram.

7 марта Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против супругов Чекалиных.

После этого прокуратура сообщила, что Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей.

Её супругу Артёму Чекалину предъявлено обвинение в пособничестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить