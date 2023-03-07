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Блогеру Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей

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Блогеру Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов, сообщила прокуратура Москвы. Её супругу Артёму Чекалину предъявлено обвинение в пособничестве.
Блогеру Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Karl Francis Dale Tapales / EyeEm

Об этом сообщило столичное управление надзорного ведомства.

Процессуальные документы уже поступили в прокуратуру Северного административного округа.

Прокуратура установила, что Чекалина при пособничестве супруга уклонилась от уплаты налога на общую сумму более 311 млн рублей, что является особо крупным размером.

7 марта Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело об уклонении от налогов против супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT не исключил, что, если Чекалина добровольно уплатит в бюджет фактически похищенную у государства сумму недоплаченных налогов, а также уплатит все полагающиеся в таком случае штрафы и пени, она будет освобождена от уголовной ответственности.

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