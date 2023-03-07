Юрист Соловьёв рассказал о возможном развитии уголовного дела в отношении блогеров Чекалиных

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал новость о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 300 млн рублей против супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов.

Специалист отметил, что грань между законной оптимизацией налогов и уклонением от их уплаты «довольно тонкая».

«Учитывается наличие у виновного умысла, крупный или особо крупный размер уклонения, а также связь между использованием незаконных схем и непоступлением сумм налогов в бюджеты. В данном случае обвиняемая вовлекла своего супруга и некоторых родственников в схему уклонения и, таким образом, сделала их своими пособниками. В результате этого доходы блогера Чекалиной поступали не на её расчётный счёт, а на расчётные счета, принадлежащие её близким, открытые через ИП», — рассказал Соловьёв.

По его словам, у специалистов это называется «противозаконным дроблением бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов».

«Поскольку сумма уклонения превышает 300 млн рублей, что является особо крупным размером, такое деяние квалифицируется по ч. 2 ст. 198 УК России и наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от восемнадцати месяцев до трёх лет. Либо принудительными работами на срок до трёх лет или лишением свободы на тот же срок», — добавил юрист.

Он также обратил внимание на то, что лицо, впервые совершившее данное преступление, освобождается от уголовной ответственности при уплате суммы недоимки и соответствующих пеней, а также штрафа.

«Таким образом, если Чекалина добровольно уплатит в бюджет фактически похищенную у государства сумму недоплаченных налогов, а также уплатит все полагающиеся в таком случае штрафы и пени, она будет освобождена от уголовной ответственности», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что уголовное дело об уклонении от налогов в размере 300 млн рублей возбуждено в Москве против супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов.

По данным следствия, Чекалины незаконно раздробили бизнес и уклонялись от уплаты налогов.