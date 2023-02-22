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Правительство обсудит смягчение наказания для бизнеса за уклонение от уплаты налогов

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Кабмин обсудит поправки в Уголовный кодекс России, в том числе смягчение наказания для бизнеса за уклонение от уплаты налогов, заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Правительство обсудит смягчение наказания для бизнеса за уклонение от уплаты налогов
  • РИА Новости

«Сегодня рассмотрим законопроект, который позволит смягчить наказание за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей», — цитирует его ТАСС.

По словам Мишустина, документ предусматривает важное нововведение. Он пояснил, что теперь, если бизнес полностью оплатит недостающую часть, пени и штрафы, следственные органы обязаны будут отказаться от возбуждения уголовного дела и прекратить действующее.

17 февраля глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что ведомство планирует реализовать взносы бизнеса в бюджет страны посредством внесения поправок в налоговое законодательство.

Он добавил, что к данному процессу не намерены привлекать малый бизнес и нефтегазовый сектор.

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