Правительство обсудит смягчение наказания для бизнеса за уклонение от уплаты налогов

Кабмин обсудит поправки в Уголовный кодекс России, в том числе смягчение наказания для бизнеса за уклонение от уплаты налогов, заявил российский премьер Михаил Мишустин.

«Сегодня рассмотрим законопроект, который позволит смягчить наказание за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей», — цитирует его ТАСС.

По словам Мишустина, документ предусматривает важное нововведение. Он пояснил, что теперь, если бизнес полностью оплатит недостающую часть, пени и штрафы, следственные органы обязаны будут отказаться от возбуждения уголовного дела и прекратить действующее.

17 февраля глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что ведомство планирует реализовать взносы бизнеса в бюджет страны посредством внесения поправок в налоговое законодательство.

Он добавил, что к данному процессу не намерены привлекать малый бизнес и нефтегазовый сектор.