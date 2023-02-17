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В Минфине рассказали о планах реализовать взносы бизнеса в бюджет через налоговые поправки

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Глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что ведомство планирует реализовать взносы бизнеса в бюджет страны посредством внесения поправок в налоговое законодательство.
В Минфине рассказали о планах реализовать взносы бизнеса в бюджет через налоговые поправки
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, Силуанов сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы договорились, что будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство», — отметил он.

Силуанов добавил, что к данному процессу не намерены привлекать малый бизнес и нефтегазовый сектор.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее сообщил, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в российский бюджет.

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