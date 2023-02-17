В Минфине рассказали о планах реализовать взносы бизнеса в бюджет через налоговые поправки
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, Силуанов сказал в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы договорились, что будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство», — отметил он.
Силуанов добавил, что к данному процессу не намерены привлекать малый бизнес и нефтегазовый сектор.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее сообщил, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в российский бюджет.