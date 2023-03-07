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СК возбудил уголовное дело в отношении блогеров Чекалиных по делу о налогах

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Уголовное дело об уклонении от налогов в размере 300 млн рублей возбуждено в Москве против супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов.
СК возбудил уголовное дело в отношении блогеров Чекалиных по делу о налогах
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении Чекалиной Валерии и её супруга Чекалина Артёма по фактам уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица», — говорится в сообщении столичного ГСУ СК России.

По данным следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь ИП и применяя упрощённую систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год, получила существенно больший доход от фитнес-марафонов.

Переходить на общую систему налогообложения блогер не захотела. Для этого её муж и другие родственники открыли ИП, куда также стали приходить доходы.

Таким образом, Чекалина незаконно раздробила бизнес и уклонилась от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что кабмин обсудит поправки в Уголовный кодекс России, в том числе смягчение наказания для бизнеса за уклонение от уплаты налогов.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, документ предусматривает важное нововведение. Он пояснил, что теперь, если бизнес полностью оплатит недостающую часть, пени и штрафы, следственные органы обязаны будут отказаться от возбуждения уголовного дела и прекратить действующее.

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