Блогера Елену Блиновскую задержали при попытке выезда из страны

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Правоохранительные органы задержали блогера Елену Блиновскую при попытке выезда из страны.
Блогера Елену Блиновскую задержали при попытке выезда из страны
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте СК.

По данным ведомства, женщина пыталась покинуть Россию на арендованном ею автомобиле. Её задержали, когда она намеревалась пересечь российскую границу. 

Также указывается, что при ней были обнаружены авиабилеты для вылета в иное государство.

Уточняется, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия. В офисе и по месту проживания Блиновской идут обыски.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

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