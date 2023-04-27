RT: Блиновскую задержали в Смоленской области на границе с Белоруссией

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Блогера Елену Блиновскую задержали рядом с лесами в Смоленской области на границе с Белоруссией.
RT: Блиновскую задержали в Смоленской области на границе с Белоруссией
  • РИА Новости

Об этом RT сообщил источник.

Уточняется, что она передвигалась на очень дорогом люксовом авто, которое заранее арендовала. Её остановили на пункте пропуска Красная Горка.

«Там машина у неё вроде бы чуть ли не Maybach была», — отметил собеседник.

При этом Блиновская пыталась запутать силовиков. Для этого она купила билеты на сегодняшний рейс из Домодедова в Ташкент на 09:05.

Билеты для вылета из Белоруссии она заранее не покупала, чтобы не выдать себя. Вылететь оттуда за границу она планировала ближайшим рейсом, чтобы незаметно покинуть территорию республики.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.

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