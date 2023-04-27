Накануне задержания блогер Блиновская хвасталась своим успехом на бизнес-форуме в Москве

Блогер Елена Блиновская накануне задержания сотрудниками правоохранительных органов рассказывала о своём успехе на бизнес-форуме Amoconf в Москве.

Во время выступления блогера подчёркивалось, что она родилась в небольшом посёлке, потом работала бухгалтером и со временем стала известной.

«Блин. Энергетика у меня — огонь. Реально на тысячные залы» — похвасталась Блиновская.

При этом сама она отметила, что публика встретила её «холодно» — зал молчал. В комментариях в соцсетях её речь называют слабой и непродуманной.

Также вчера Блиновская сама жаловалась на мошенников: якобы от её имени неизвестные пытаются проводить курсы финансовой грамотности.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.

Источник RT уточнил, что Блиновскую задержали рядом с лесами в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на люксовом автомобиле.