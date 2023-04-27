СК опубликовал видео задержания блогера Елены Блиновской

Следственный комитет опубликовал видео задержания Елены Блиновской.

На видео видно, как Блиновская была остановлена на границе, а после доставлена в отделение. Также на кадрах запечатлены отдельные моменты следственных действий в отношении женщины.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.

Источник RT уточнил, что Блиновскую задержали рядом с лесами в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на люксовом автомобиле.