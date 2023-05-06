«Заложил взрывное устройство»: подозреваемый в покушении на Прилепина действовал по заданию спецслужб Украины

Следственный комитет России назвал имя задержанного по подозрению в покушении на Захара Прилепина. Это Александр Пермяков, который в ходе допроса признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Как сообщает СК, мужчина заложил взрывное устройство на пути следования автомобиля писателя, приведя его в действие дистанционно. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, когда выходил из леса. Глава МВД Владимир Колокольцев наградил трёх полицейских «за высокий профессионализм, проявленный при раскрытии резонансного преступления».

Подозреваемый в причастности к покушению на Захара Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ведомстве также указали имя задержанного — Александр Пермяков.

«Подозреваемый задержан, в ходе допроса он даёт показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привёл в действие дистанционно. После этого скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населённом пункте», — указали в СК.

Отмечается, что допрос Пермякова продолжается, мужчина «даёт показания по обстоятельствам совершённого преступления».

RT удалось поговорить с сестрой задержанного Ириной. Женщина рассказала, что мужчина в 2023 году получил гражданство РФ. Работал на стройке, предположительно, в Москве. Пермяков также служил в ополчении ДНР, куда добровольно отправился, по словам сестры, в 2015 в году.

Она также рассказала, что Александр был судим в несовершеннолетнем возрасте. Жены и детей у него не было.

Ранее в МВД России указывали, что в ходе мероприятий по плану «Перехват» тремя сотрудниками полиции был задержан ранее судимый мужчина 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению.

Также министерство опубликовало видео с задержанным, которого доставляют в полицейский отдел. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина был судим по статье «Разбой, совершённый по предварительному сговору группой лиц».

При этом официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что продолжается «розыск возможных соучастников». По данным ТАСС, полиция и ФСБ выявили несколько адресов в Москве и Подмосковье, по которым проживали возможные участники покушения.

МВД опубликовало видео с задержанным по подозрению в покушении на Захара Прилепина

Напомним, что утром 6 мая в посёлке Пионерский Борского района Нижегородской области произошла детонация взрывного устройства в автомобиле, в котором находились Захар Прилепин и сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин с позывным «Злой». Шубин погиб, Прилепин получил ранение.

В свою очередь, военный корреспондент, автор Telegram-канала WarGonzo Семён Пегов рассказал, что погибший был близким другом Прилепина.

«Злой» был для его семьи кем-то, сравнимым по статусу со старшим сыном или младшим безбашенным братом. Вечно молодым, смеющимся и до остатка сердца верным боевым братом», — отметил он в колонке для RT.

Следственный комитет открыл уголовное производство по статье «Террористический акт». Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль в Генпрокуратуре РФ.

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Кроме того, Владимир Колокольцев принял решение наградить замглавы отдела по Семёновскому городскому округу подполковника полиции Екатерину Сиротину, старшего участкового уполномоченного майора полиции Александра Соколова и участкового уполномоченного лейтенанта полиции Дмитрия Воеводина «за высокий профессионализм, проявленный при раскрытии резонансного преступления».

«Приказ о награждении отличившихся сотрудников ведомственными наградами будет подписан Министром внутренних дел Российской Федерации в ближайшее время», — пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Украинский режим подло выбирает целью защитников Русского мира»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев направил Захару Прилепину телеграмму, назвав покушение на него подлым нападением нацистских экстремистов. По его словам, преступления «трусливого врага», с которым столкнулась Россия, не останутся безнаказанными, им нет срока давности.

«Лица, их совершившие, а также их идейные спонсоры не смогут избежать кары. Уверен, что жизненная энергия и стойкость помогут Вам преодолеть последствия ранения и вернуться к активной работе на благо Родины, к писательскому и публицистическому труду, к политической деятельности», — говорится в послании Медведева, текст которого приводит РИА Новости.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, киевский режим продолжает демонстрировать террористическую сущность.

«Мы девять лет на себе ощущаем всю ничтожность нынешних киевских политиков. Не имея возможности победить на поле боя, украинский режим подло выбирает целью защитников Русского мира и лидеров общественного мнения», — написал он в своём Telegram-канале.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов призвал к решительным действиям в ответ на этот теракт.

«Нужна адресная и системная работа по ликвидации не только исполнителей, но и вдохновителей терроризма и военных преступников. Только так можно остановить волну террора», — подчеркнул он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая сразу после инцидента указала, что за произошедшее несут прямую ответственность США и Великобритания, позднее добавила, что ожидает молчания мирового сообщества в качестве реакции на произошедшее.

«Жду той же реакции, которая была всегда — мычание, переходящее в громкое молчание. Простите меня за это образное выражение, но по-другому это не квалифицировать», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».