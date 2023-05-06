«Писатель получил ранение»: СК возбудил дело о теракте после подрыва автомобиля Захара Прилепина

В Нижегородской области задержали подозреваемого, который может быть причастен к подрыву автомобиля Захара Прилепина, заявили в МВД России. Как отметили в Следственном комитете РФ, взрыв произошёл утром 6 мая, писатель получил ранение, а его водитель погиб. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

В субботу, 6 мая, в Нижегородской области был взорван автомобиль Захара Прилепина. Писатель находился в этот момент в машине.

«Удалённость от Нижнего Новгорода примерно 70 км. Это глухие леса, фактически тайга. Лесная дорога туда ведёт одна. Там уже и асфальта нет. Там нет сотовой связи и интернета, Захара эвакуировали вертолётом в больницу. На месте взрыва воронка, осколки. Вопрос в детонации — может, на заведение машины, может, на какое-то время после заведения, может, был кто-то рядом», — заявил источник RT.

По факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

По данным СК РФ, подрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин, произошёл около 11:00 в одном из населённых пунктов Борского района Нижегородской области.

«В результате происшествия известный писатель получил ранение, а его водитель погиб. В настоящее время Захар Прилепин доставлен в медицинское учреждение», — отметили в СК.

Следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники осматривают место происшествия.

По горячим следам был задержан предполагаемый подозреваемый в совершении преступления.

«В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщила RT супруга писателя и общественного деятеля, Прилепин жив и получает необходимую медпомощь.

«Захар госпитализирован, жив, ему оказывается медицинская помощь. В машине в момент взрыва находились два человека: он и его помощник Шубин», — сказала Мария Прилепина.

Наряду с этим губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своём Telegram-канале, что Прилепин «в порядке».

«У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь», — отмечалось в сообщении.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на медработников пишет, что писатель был госпитализирован с ранением ног.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

В машине с Прилепиным ехала его дочь, указали в проекте WarGonzo.

«Девочку, к счастью, уже успели высадить из авто, выгрузив вещи, она не пострадала. Инцидент произошёл в области, в результате взрыва погиб личный охранник Прилепина — друг проекта WarGonzo с позывным Злой. Коллектив приносит соболезнования всем близким нашего боевого товарища. Молимся за Захара. За его жизнь сейчас борются врачи», — говорится в сообщении.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за произошедшее несут прямую ответственность США и Великобритания.

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ*, теперь Зеленский с головорезами», — указала она в Telegram.

Преступления киевского режима

Вечером 20 августа в районе подмосковного посёлка Большие Вязёмы на Можайском шоссе во время движения взорвался внедорожник, за рулём которого находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Девушка погибла на месте.

По данным ФСБ, взрывчатку под автомобиль заложила гражданка Украины Наталья Вовк, которая сразу после подрыва направилась в сторону госграницы с Эстонией и пересекла её на автомобиле вместе с 12-летней дочерью.

2 апреля произошёл взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где свой творческий вечер проводил военкор Максим Фомин, известный как Владлен Татарский. В результате теракта погиб сам военкор, получили ранения более 50 человек.

Причиной взрыва послужила статуэтка, которую Татарскому подарила сторонница «идеологии Навального» Дарья Трепова. Решением Басманного суда Москвы была отправлена под арест до 2 июня 2023 года.

Как указывают в ФСБ, организаторами теракта в кафе Петербурга являются спецслужбы Украины и их агентура из российских оппозиционеров. Также было установлено, что гражданин Украины Юрий Денисов, член украинской диверсионно-террористической группы, причастен к преступлению. Он объявлен в международный розыск.

Кроме того, в марте 2023-го ФСБ предотвратила покушение на российского предпринимателя, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Указывалось, что агенты украинских спецслужб намеревались подорвать СВУ, прикреплённое под автомобилем предпринимателя.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.