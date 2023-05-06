Глава Нижегородской области: правоохранители выясняют причины инцидента с Прилепиным
- РИА Новости
«По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», — написал Никитин в Telegram.
Днём 6 мая в Telegram-каналах появились сообщения о том, что автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.
По данным ТАСС, мужчина получил ранения. РИА Новости сообщило, что машину писателя взорвали на трассе в Нижегородской области, его водитель погиб.
Представитель МИД России Мария Захарова после этого заявила, что киевский режим является террористической ячейкой, выращенной США и НАТО.