Глава Нижегородской области: правоохранители выясняют причины инцидента с Прилепиным

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что писатель Захар Прилепин в порядке после взрыва автомобиля. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

«По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», — написал Никитин в Telegram.

Днём 6 мая в Telegram-каналах появились сообщения о том, что автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.

По данным ТАСС, мужчина получил ранения. РИА Новости сообщило, что машину писателя взорвали на трассе в Нижегородской области, его водитель погиб.

Представитель МИД России Мария Захарова после этого заявила, что киевский режим является террористической ячейкой, выращенной США и НАТО.