Захарова назвала киевский режим террористической ячейкой после подрыва машины Прилепина
- РИА Новости
«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку — киевский режим», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
По её словам, на США и Британии лежит прямая ответственность.
Днём 6 мая в Telegram-каналах появились сообщения о том, что автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.
По данным ТАСС, мужчина получил ранения. РИА Новости сообщило, что машину писателя взорвали на трассе в Нижегородской области, его водитель погиб.