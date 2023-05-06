Захарова назвала киевский режим террористической ячейкой после подрыва машины Прилепина

Киевский режим является террористической ячейкой, выращенной США и НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина.

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку — киевский режим», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, на США и Британии лежит прямая ответственность.

Днём 6 мая в Telegram-каналах появились сообщения о том, что автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.

По данным ТАСС, мужчина получил ранения. РИА Новости сообщило, что машину писателя взорвали на трассе в Нижегородской области, его водитель погиб.