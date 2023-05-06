Источник: подрыв машины Прилепина произошёл в посёлке Пионерский

Подрыв машины, в которой находился писатель Захар Прилепин, произошёл в посёлке Пионерский Нижегородской области, сообщил источник RT.

«Удалённость от Нижнего Новгорода примерно 70 км. Это глухие леса, фактически тайга, лесная дорога туда ведёт одна. Там уже и асфальта нет. Там нет сотовой связи и интернета», — сказал собеседник.

По его словам, Прилепина эвакуировали вертолётом в больницу.

«На месте взрыва воронка, осколки. Вопрос в детонации, может, на заведение машины; может, на какое-то время после заведения; может, был кто-то рядом», — сказал источник.

Днём 6 мая в Telegram-каналах появились сообщения о том, что автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.

По данным ТАСС, мужчина получил ранения. РИА Новости сообщило, что машину писателя взорвали на трассе в Нижегородской области, его водитель погиб.

Медработники сообщили, что писатель госпитализирован с ранением ног.