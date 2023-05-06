ТАСС: Прилепин госпитализирован с ранением ног после подрыва его автомобиля
- РИА Новости
«У пострадавшего ранения обеих ног, он госпитализирован», — сказал собеседник агентства.
Днём 6 мая в Telegram-каналах появились сообщения о том, что автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.
По данным ТАСС, мужчина получил ранения. РИА Новости сообщило, что машину писателя взорвали на трассе в Нижегородской области, его водитель погиб.
Представитель МИД России Мария Захарова после этого заявила, что киевский режим является террористической ячейкой, выращенной США и НАТО.