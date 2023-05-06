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Песков: пока неизвестно, кто подорвал автомобиль Захара Прилепина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что его информировали о подрыве автомобиля Захара Прилепина.
Песков: пока неизвестно, кто подорвал автомобиль Захара Прилепина
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, пока неизвестно, кто осуществил подрыв.

Он призвал дождаться информации от правоохранительных органов.

Днём 6 мая в Telegram-каналах появились сообщения о том, что автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.

По данным ТАСС, мужчина получил ранения. РИА Новости сообщило, что машину писателя взорвали на трассе в Нижегородской области, его водитель погиб.

Представитель МИД России Мария Захарова после этого заявила, что киевский режим является террористической ячейкой, выращенной США и НАТО.

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