Песков: пока неизвестно, кто подорвал автомобиль Захара Прилепина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что его информировали о подрыве автомобиля Захара Прилепина.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, пока неизвестно, кто осуществил подрыв.

Он призвал дождаться информации от правоохранительных органов.

Днём 6 мая в Telegram-каналах появились сообщения о том, что автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.

По данным ТАСС, мужчина получил ранения. РИА Новости сообщило, что машину писателя взорвали на трассе в Нижегородской области, его водитель погиб.

Представитель МИД России Мария Захарова после этого заявила, что киевский режим является террористической ячейкой, выращенной США и НАТО.