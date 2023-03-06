Возбуждено уголовное дело: ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Малофеева

ФСБ России предотвратила покушение на российского предпринимателя, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. По информации ведомства, действующие под контролем СБУ организаторы теракта намеревались подорвать самодельное взрывное устройство, прикреплённое под автомобиль Малофеева. Как отметили в ФСБ, непосредственным организатором покушения стал Денис Капустин — основатель так называемого Русского добровольческого корпуса, который участвовал в нападении на сёла в Брянской области в начале марта.

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении подготовленного украинскими спецслужбами покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

По данным ведомства, организатором покушения стал Денис Капустин, проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ. Как уточнили в ФСБ, он является основателем и одним из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса. Капустин также принимает участие в боевых действиях против российских войск на стороне Киева.

«Террористический акт планировалось осуществить путём подрыва самодельного взрывного устройства, прикреплённого под автомобиль Малофеева. Аналогичная схема совершения диверсионно-террористического акта ранее применялась агентами украинских спецслужб при подготовке убийства российской журналистки Дарьи Дугиной», — отметили в ФСБ.

Пресс-служба ФСБ опубликовала видео, на котором неизвестный мужчина подходит к автомобилю предпринимателя, предположительно, закладывает взрывное устройство и уходит. Также в ролике показано последующее разминирование автомобиля.

По факту покушения возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Террористический акт»), 205.4 (участие в деятельности террористической организации) и 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ.

Сам Малофеев заявил, что с ним всё в порядке. «Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы», — написал он в Telegram. Предприниматель выразил благодарность за слова поддержки и отметил, что ни угрозы, ни теракты не повлияют на его патриотическую позицию.

Напомним, 20 августа 2022 года в районе подмосковного посёлка Большие Вязёмы на Можайском шоссе во время движения взорвался внедорожник, за рулём которого находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Она погибла на месте. По данным ФСБ, взрывчатку под автомобиль Дугиной заложила 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая сразу после подрыва выехала в Эстонию.

Капустин — участник теракта в Брянской области

Кроме того, в пресс-службе ФСБ рассказали о причастности Капустина к ряду других событий. По данным службы, в августе 2022 года был предотвращён организованный им диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области.

Уточняется, что сторонники организованных им праворадикальных организаций были нейтрализованы при оказании вооружённого сопротивления.

Также по теме «Преступление не останется безнаказанным»: МИД России указал на использование натовского оружия при теракте под Брянском Убийства двух мирных в Брянской области были совершены украинскими диверсантами из натовского оружия, говорится в заявлении МИД...

Наряду с этим Капустин был организатором и одним из непосредственных участников нападения на сёла в Брянской области, которое произошло 2 марта. Напомним, украинские диверсанты проникли в Климовский район и открыли огонь по мирным жителям, двое из которых погибли. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а в МИД отметили, что злоумышленники использовали натовское оружие.

Как подчеркнули в ФСБ, несмотря на заявления террористов, что они «не воюют с гражданскими и не убивают безоружных», боевики убили двух мирных жителей и ранили ещё двух, в том числе ребёнка, а также занимались мародёрством.

«Используя методы нацистов времён Великой Отечественной войны, бандиты грабили местных жителей, после чего запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения», — отметили в ФСБ.

По факту преступлений Русского добровольческого корпуса в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.