Возбуждено уголовное дело: ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Малофеева
- © Скриншот видео ЦОС ФСБ России
Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении подготовленного украинскими спецслужбами покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.
По данным ведомства, организатором покушения стал Денис Капустин, проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ. Как уточнили в ФСБ, он является основателем и одним из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса. Капустин также принимает участие в боевых действиях против российских войск на стороне Киева.
«Террористический акт планировалось осуществить путём подрыва самодельного взрывного устройства, прикреплённого под автомобиль Малофеева. Аналогичная схема совершения диверсионно-террористического акта ранее применялась агентами украинских спецслужб при подготовке убийства российской журналистки Дарьи Дугиной», — отметили в ФСБ.
Пресс-служба ФСБ опубликовала видео, на котором неизвестный мужчина подходит к автомобилю предпринимателя, предположительно, закладывает взрывное устройство и уходит. Также в ролике показано последующее разминирование автомобиля.
По факту покушения возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Террористический акт»), 205.4 (участие в деятельности террористической организации) и 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ.
Сам Малофеев заявил, что с ним всё в порядке. «Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы», — написал он в Telegram. Предприниматель выразил благодарность за слова поддержки и отметил, что ни угрозы, ни теракты не повлияют на его патриотическую позицию.
Напомним, 20 августа 2022 года в районе подмосковного посёлка Большие Вязёмы на Можайском шоссе во время движения взорвался внедорожник, за рулём которого находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Она погибла на месте. По данным ФСБ, взрывчатку под автомобиль Дугиной заложила 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая сразу после подрыва выехала в Эстонию.
Капустин — участник теракта в Брянской области
Кроме того, в пресс-службе ФСБ рассказали о причастности Капустина к ряду других событий. По данным службы, в августе 2022 года был предотвращён организованный им диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области.
Уточняется, что сторонники организованных им праворадикальных организаций были нейтрализованы при оказании вооружённого сопротивления.
Наряду с этим Капустин был организатором и одним из непосредственных участников нападения на сёла в Брянской области, которое произошло 2 марта. Напомним, украинские диверсанты проникли в Климовский район и открыли огонь по мирным жителям, двое из которых погибли. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а в МИД отметили, что злоумышленники использовали натовское оружие.
Как подчеркнули в ФСБ, несмотря на заявления террористов, что они «не воюют с гражданскими и не убивают безоружных», боевики убили двух мирных жителей и ранили ещё двух, в том числе ребёнка, а также занимались мародёрством.
«Используя методы нацистов времён Великой Отечественной войны, бандиты грабили местных жителей, после чего запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения», — отметили в ФСБ.
По факту преступлений Русского добровольческого корпуса в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.