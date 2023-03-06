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Малофеев заявил, что угрозы и покушения на него не повлияют на его патриотическую позицию

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Глава группы компаний «Царьград» Константин Малофеев, на которого было совершено покушение, сообщил, что он не пострадал. Предприниматель подчеркнул, что угрозы не повлияют на его «горячую и искреннюю патриотическую позицию».
Малофеев заявил, что угрозы и покушения на него не повлияют на его патриотическую позицию
  • РИА Новости

«В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной всё в порядке. Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы», — написал он в Telegram.

6 марта Федеральная служба безопасности России заявила, что предотвратила покушение украинских спецслужб на Константина Малофеева.

Организатором покушения является действующий под контролем СБУ основатель так называемого Русского добровольческого корпуса Денис Капустин, который участвовал в нападении на жителей Брянской области.

Теракт планировалось устроить с помощью подрыва бомбы под автомобилем Малофеева.

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