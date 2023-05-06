ТАСС: установлены места проживания подозреваемых по делу о покушении на Прилепина
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«В Москве и Подмосковье полиция и ФСБ выявили несколько адресов, по которым проживали возможные участники покушения на Прилепина. Также установлена квартира, в которой могли собрать СВУ», — сказал собеседник агентства.
Официальных комментариев правоохранительных органов не приводится.
Автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области 6 мая. Писатель находится в тяжёлом состоянии.