ТАСС: установлены места проживания подозреваемых по делу о покушении на Прилепина

Подозреваемых в причастности к покушению на писателя Захара Прилепина ищут в Подмосковье, установлены адреса их проживания, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Как пишет агентство, установлена квартира, где могло быть собрано взрывное устройство.

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«В Москве и Подмосковье полиция и ФСБ выявили несколько адресов, по которым проживали возможные участники покушения на Прилепина. Также установлена квартира, в которой могли собрать СВУ», — сказал собеседник агентства. Официальных комментариев правоохранительных органов не приводится. Автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области 6 мая. Писатель находится в тяжёлом состоянии.