ТАСС: состояние Захара Прилепина оценивается как тяжёлое, но не критическое

Писатель Захар Прилепин находится в тяжёлом состоянии, сообщили ТАСС в медицинских службах.

«Состояние Прилепина оценивается как тяжёлое, но не критическое. Решается вопрос с его транспортировкой в Москву», — сказал собеседник агентства.

6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранениями ног.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что Прилепин получил незначительные переломы в результате подрыва его машины, угрозы для его здоровья нет.