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ТАСС: состояние Захара Прилепина оценивается как тяжёлое, но не критическое

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Писатель Захар Прилепин находится в тяжёлом состоянии, сообщили ТАСС в медицинских службах.
ТАСС: состояние Захара Прилепина оценивается как тяжёлое, но не критическое
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Состояние Прилепина оценивается как тяжёлое, но не критическое. Решается вопрос с его транспортировкой в Москву», — сказал собеседник агентства.

6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранениями ног.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что Прилепин получил незначительные переломы в результате подрыва его машины, угрозы для его здоровья нет.

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