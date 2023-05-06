Глава Нижегородской области Никитин: Прилепин получил переломы в результате подрыва машины
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«Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь», — сказал он.
ТАСС со ссылкой на медслужбы сообщает, что консилиум врачей в ближайшие часы решит вопрос с транспортировкой писателя в Москву.
В регион направлены сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России.
Днём 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранением ног.
Следственный комитет опубликовал фотографию с места взрыва.