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Глава Нижегородской области Никитин: Прилепин получил переломы в результате подрыва машины

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Писатель Захар Прилепин получил незначительные переломы в результате подрыва его машины, угрозы для его здоровья нет. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Глава Нижегородской области Никитин: Прилепин получил переломы в результате подрыва машины
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь», — сказал он.

ТАСС со ссылкой на медслужбы сообщает, что консилиум врачей в ближайшие часы решит вопрос с транспортировкой писателя в Москву.

В регион направлены сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России.

Днём 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранением ног.

Следственный комитет опубликовал фотографию с места взрыва.

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