Глава Нижегородской области Никитин: Прилепин получил переломы в результате подрыва машины

Писатель Захар Прилепин получил незначительные переломы в результате подрыва его машины, угрозы для его здоровья нет. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь», — сказал он.

ТАСС со ссылкой на медслужбы сообщает, что консилиум врачей в ближайшие часы решит вопрос с транспортировкой писателя в Москву.

В регион направлены сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России.

Днём 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранением ног.

Следственный комитет опубликовал фотографию с места взрыва.