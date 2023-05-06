Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД направлены в Нижегородскую область
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
Такое решение приняло руководство МВД России.
«Группа наиболее опытных сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России направлена в Нижегородскую область для оказания практической помощи подразделениям регионального главка в раскрытии тяжкого преступления, в результате которого получил ранения писатель Захар Прилепин, а сопровождавший его мужчина погиб», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ход работы по установлению виновных взят на контроль руководством МВД России.
Днём 6 мая в Telegram-каналах появились сообщения о том, что автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.
По данным ТАСС, мужчина получил ранения. РИА Новости сообщило, что машину писателя взорвали на трассе в Нижегородской области, его водитель погиб.
Медработники сообщили, что писатель госпитализирован с ранением ног.