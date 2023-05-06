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Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД направлены в Нижегородскую область

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Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России направлены в Нижегородскую область, где была взорвана машина Захара Прилепина.
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД направлены в Нижегородскую область
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Такое решение приняло руководство МВД России.

«Группа наиболее опытных сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России направлена в Нижегородскую область для оказания практической помощи подразделениям регионального главка в раскрытии тяжкого преступления, в результате которого получил ранения писатель Захар Прилепин, а сопровождавший его мужчина погиб», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ход работы по установлению виновных взят на контроль руководством МВД России.

Днём 6 мая в Telegram-каналах появились сообщения о том, что автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.

По данным ТАСС, мужчина получил ранения. РИА Новости сообщило, что машину писателя взорвали на трассе в Нижегородской области, его водитель погиб.

Медработники сообщили, что писатель госпитализирован с ранением ног.

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