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Погибший водитель автомобиля Прилепина был сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии

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В результате подрыва автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин, погиб сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин.
Погибший водитель автомобиля Прилепина был сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сегодня было совершено покушение на Захара Прилепина. В его машине произошёл взрыв, в результате которого погиб соратник Захара Прилепина, также сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин, позывной «Злой», — цитирует ТАСС пресс-службу Прилепина.

Отмечается, что сам писатель в результате взрыва получил переломы, его жизнь вне опасности.

Днём 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранениями ног.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что Прилепин получил незначительные переломы в результате подрыва его машины, угрозы для его здоровья нет.

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