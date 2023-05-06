Погибший водитель автомобиля Прилепина был сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии

В результате подрыва автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин, погиб сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин.

«Сегодня было совершено покушение на Захара Прилепина. В его машине произошёл взрыв, в результате которого погиб соратник Захара Прилепина, также сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин, позывной «Злой», — цитирует ТАСС пресс-службу Прилепина.

Отмечается, что сам писатель в результате взрыва получил переломы, его жизнь вне опасности.

Днём 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранениями ног.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что Прилепин получил незначительные переломы в результате подрыва его машины, угрозы для его здоровья нет.