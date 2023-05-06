Водитель Прилепина Александр Шубин с позывным Злой был в списках сайта «Миротворец»

Водитель писателя Захара Прилепина Александр Шубин с позывным Злой был в списках украинского сайта «Миротворец».

Его брат подтвердил RT, что Александр с 2016 года работал у Захара водителем.

Днём 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранениями ног.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что Прилепин получил незначительные переломы в результате подрыва его машины, угрозы для его здоровья нет.