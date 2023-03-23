«Хотел воспитать праноеда»: что известно о блогере-сыроеде Максиме Лютом, ребёнок которого умер от истощения

Блогер Максим Лютый не позволял сожительнице кормить их новорождённого сына, потому что хотел вырастить из него праноеда — человека, который питается лишь солнечной энергией. Об этом RT рассказали родные умершего ребёнка со стороны матери. Сам Лютый активно пропагандировал сыроедение и голодание. В Сочи он организовал курсы для своих последователей. Некоторые из них добровольно оставались со своим гуру и бесплатно работали в его отеле. Мать умершего мальчика была как раз одной из таких учениц блогера-сыроеда.

Сожительница блогера-сыроеда Максима Лютого, новорождённый сын которого скончался от недоедания и пневмонии, несколько раз пыталась уйти от мужчины, рассказали RT родственники 33-летней Оксаны Мироновой. По их словам, она жаловалась близким на жестокое отношение со стороны Лютого, но, несмотря на это, расстаться с ним не решилась.

«Оксана говорила, что она его боится. Она много раз хотела уходить, а он её удерживал. Надо было бежать без задних ног. Оксана рассказывала, что к ним туда приезжала его мать, а её подруг или родных он туда не пускал», — вспоминает родственница Мироновой.

По её словам, сам Лютый отказывался обращаться к медикам и разрешил отвезти сына в больницу только после того, как узнал, что Оксана отправила фотографию младенца своей семье. Собеседница считает, что Лютый якобы хотел поставить эксперимент и попытаться вырастить из сына праноеда — человека, который питается лишь энергией солнца.

«Он не давал ребёнка кормить и ей только апельсиновый сок давал. Он хотел воспитать человека, который только солнцем питается. Он не хотел [везти сына к врачам], а в больницу поехал только потому, что мне Оксана фото отправила. Когда ребёнок умер, она никому не сказала, даже её мать узнала об этом только 14 марта», — добавила собеседница.

Напомним, 8 марта в Сочи во время госпитализации скончался мальчик, которому было меньше месяца. По предварительным данным, причиной смерти стали недоедание и пневмония. По факту смерти ребёнка Следственный комитет возбудил уголовное дело, а его родители попали под подозрение.

По версии следствия, 11 февраля Оксана Миронова родила сына в съёмном доме, роды принимал её сожитель — блогер Максим Лютый, который в своих соцсетях рассказывает о пользе сыроедения и праноедения. Он организовал платные туры в Сочи для «оздоровления и очищения организма».

«После рождения ребёнка обвиняемый, придерживающийся взглядов сыроедения и практик длительного отказа от пищи и воды, а также обливания холодной водой, решил привлекать к данным методикам и своего новорождённого сына», — заявили в СКР.

Следователи установили, что после рождения сына Лютый как минимум трижды забирал младенца у матери и на сутки лишал его еды, а также систематически обливал его холодной водой, чтобы закалить. С 4 марта состояние ребёнка резко ухудшилось, у него появились хрипы, однако мужчина отказался обращаться к врачам, потому что уверен, что медицинская помощь и лекарства только вредят организму.

В отношении матери ребёнка возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, она находится под домашним арестом. Лютого обвиняют в истязании и убийстве младенца, суд заключил его под арест в СИЗО.

От тусовщика до праноеда

Как выяснил RT, Максим Лютый родился в Санкт-Петербурге в неполной семье. Его отец — Александр Лютый — не был вписан в его свидетельство о рождении. После совершеннолетия мужчина через суд установил родство с отцом чтобы взять его звучную фамилию.

По словам друзей семьи, Максим был единственным ребёнком.

«Мама его очень любит, но вырос мальчик эгоистом. Единственный ребёнок, любимый, с отцом были хорошие отношения, они общались», — рассказала RT Светлана (имя изменено), которая знала Максима с детства.

В 18 лет Лютый получил условный срок после того, как полиция задержала его во время покупки 1 гр марихуаны (ч.1 ст.228 УК РФ).

Сам мужчина позднее вспоминал в своих соцсетях, что в те годы он активно участвовал в светской тусовке Северной столицы, ходил в клубы и на рейвы. По его словам, после условного срока он решил взяться за голову, начать трезвый образ жизни и «стать приличным мальчиком, понимая, что шутки с этим плохи».

Высшее образование Лютый получил в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете по специальности связи с общественностью. Некоторые однокурсники в беседе с RT описывают его как жизнерадостного человека, а другие вспоминают, что он был «немного странным» и ходил в университетский тренажёрный зал.

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Марина (имя изменено), дружившая с Лютым в 2010—2011 годах, вспоминает, что он любил тусоваться в клубах.

«Мы с ним познакомились на теме клубных тусовок, тогда он был далёк от того, чтобы вести правильный образ жизни. Был абсолютно стандартным человеком, адекватным в общении. Всегда следил за своим телом, спортом занимался, без каких-либо фанатичных взглядов на что-то.

Момент, когда он начал практиковать эти типы питания, я упустила», — рассказала она RT.

По словам самого Лютого, период начала 2010-х годов, когда он путешествовал по Азии и узнал о вегетарианстве, стал переломным в его жизни.

В 2012 году 32-летний мужчина прожил два месяца в Гоа, а в следующем — открыл на острове спортзал. С тех пор Лютый стал активно изучать и практиковать сыроедение — эта система полностью исключает употребление продуктов, подвергнутых тепловой обработке.

Постепенно, по его собственным словам, он «дошёл до идеального рациона из 3—5 продуктов». Лютый стал придерживаться радикальных взглядов в питании. Так, он утверждал, что все люди по своей природе фруктоеды и для здоровой и полноценной жизни достаточно лишь свежих фруктов и зелени. Сам он признавал, что во время перехода на сырую еду совершил много ошибок и «довёл себя с 70 до 56 кг при росте 176 см».

«Там, где мягко, — это лишнее»

После возвращения из Азии мужчина попробовал вести бизнес в России. По данным базы «Контур.Фокус», Максим Лютый в мае 2016 года зарегистрировался в Санкт-Петербурге как индивидуальный предприниматель, а спустя четыре месяца открыл в Москве ООО «Новое тело». Лютый сдавал в аренду четыре зала у станции метро «Арбатская» для спортивных тренировок и лекций по здоровому образу жизни.

Мужчина убеждал своих потенциальных клиентов, что сотрудничество с ним особенно выгодно: «Это не просто аренда, в процессе мы помогаем вам ещё и привлекать потоки людей на ваши занятия».

Просуществовала компания совсем недолго — в июле 2018 фирма была ликвидирована.

Максим Лютый с мамой и бабушкой.

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Параллельно с бизнесом Лютый, который в то время называл себя фрукторианцем, предлагал услуги личного тренера и наставника по питанию. Он утверждал, что люди, которые занимаются и живут по его авторской программе, продлят свою жизнь вдвое, до 150 лет. Как объяснял тренер, все современные люди болеют и имеют лишний вес из-за неправильного питания, которое приводит к загрязнению организма «шлаками, токсинами и слизью».

«Лишний вес есть почти у каждого: ощупайте себя, там, где мягко, это лишнее и это скоро одряхлеет, в то время как можно не дряхлеть до 120—150 лет. Болеют почти все, стоит вам поголодать — и вы это поймёте сами: болезнь, сидящая внутри, обязательно даст о себе знать», — писал тренер.

Среди его подопечных были и известные люди. Так, в 2017 году российский актёр Владимир Сычёв («ДМБ», «Физрук») рассказал, что похудел на девять килограмм, тренируясь с Лютым.

«Я была в шоке от того, куда попала»

В последние несколько лет Лютый управлял клубом «Живой человек» (официально организация не зарегистрирована). Он арендовал дом в Сочи, где организовал оздоровительные курсы, на которых обучал людей сыроедению и здоровому в его понимании образу жизни.

Участники курсов после оплаты приезжали в «дом-здравницу» в Сочи и под присмотром Лютого и других тренеров занимались спортом и йогой и переходили на сыроедение. Как отмечается на сайте клуба, сообщество объединяло «мастеров в области физиологии, психосоматики, йоги, эзотерики, мужских и женских знаний и практик на все случаи в реальной жизни».

В своих соцсетях Лютый рассказывал, что «раскрыл секрет долголетия» и в качестве примера приводил историю своей бабушки.

Он утверждал, что излечил 84-летнюю женщину от сахарного диабета «без единой таблетки». Подруга семьи Лютого Светлана рассказала, что после «лечебной программы» внука диагноз у пожилой женщины остался.

«Бабушку он, конечно, не довёл до голодной смерти, но он устроил на ней такой пиар. Конечно, диабет её никуда не ушёл. Она умерла своей смертью», — сказала Светлана.

К слову, мать Лютого несколько раз тоже участвовала в курсах, но, по словам собеседницы, «не поддерживала фанатизм сына».

«Мама, конечно, старалась его поддержать — это единственное дитя. Как мать она пыталась его понять, но всё же взрослый человек, 43 года — как она может его остановить, доказать? Она в какой-то мере понимала, что свежие полезные фрукты и овощи — это здорово, но она не поддерживала его фанатизм. Кстати, то, что он выглядит хорошо, генетический фактор. И мама его, и бабушка очень хорошо выглядят», — добавила Светлана.

Люди, которые прошли платный оздоровительный курс Лютого в Сочи, отзываются о нём неоднозначно. Так, участница программы Елена рассказала RT, что наставник не рекомендовал свой метод оздоровления организма детям.

«Участники даже спрашивали, можно ли детям пить его травы, но Максим говорил, что это работает только со взрослыми, дети к его оздоровительному курсу никак не относятся. Мой сын был на обычном питании — организаторы курса и другие участники спокойно к этому относились», — рассказала Елена, которая заплатила за курс 25 тыс. рублей.

В свою очередь руководитель центра естественной коррекции зрения Светлана Троицкая осталась недовольна курсами Лютого. По её словам, уже в первую неделю перехода на питание по системе Лютого у неё начались проблемы с ЖКТ, которых не было до этого.

«Конечно, я была в шоке от того, куда я попала. Понимаете, я человек православный, а у него загон на тему того, что он сам божество. Всё время говорил, что он тут перед нами распинается, а мог бы уже по воде ходить. Он всегда говорил на своих курсах, что это (праноедение) даст встать на уровень божества», — заявила собеседница RT.

Ещё одна участница курсов Юлия, которая приезжала в дом два года назад, рассказала, что питание было трёхразовым, каждый день в доме начинался с зарядки в течение полутора часов.

«Что-то из еды мне нравилось, что-то не очень. Вся еда была без соли и сахара, к этому нужно было привыкнуть. На четвёртый день нас не кормили. Было предложено либо поголодать, либо поучаствовать в платном мастер-классе за 1500 рублей, где будет дегустация», — вспоминает Юлия.

По словам девушки, ей показалось, что сам мужчина «несколько фанатичен в своих взглядах»: даже свою собаку он кормил овощами.

Она также отметила, что персонал состоял из женщин, и это наталкивало на мысли о попытках Лютого создать свой мини-гарем.

«Работали без оплаты»

Каждый участник программы публично приносил перед тренерами и сокурсниками клятву, как это называл Лютый. На видео, которые он публиковал в соцсетях, участники курсов вслух говорят, что «полностью доверяют» Максиму Лютому, но при этом «сами берут ответственность за своё здоровье и саморазвитие».

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«Я буду выполнять все рекомендации Максима Александровича. Я осознаю ценность этой программы и, несмотря на низкую стоимость, воспринимаю это с большой благодарностью. Я понимаю, что на эти десять дней я ученик, а Максим Александрович — учитель, и только при этом условии можно чему-то научиться», — произносит на одном из роликов участница программы.

Уже тогда на курсах вместе с мужчиной работала Оксана Миронова. По словам её родных, сначала девушка увлеклась вегетарианством, а потом захотела попробовать и сыроедение. Весной 2020 года она приехала жить в Сочи, где устроилась работать в стоматологию, а позже записалась на курсы к Лютому.

«Она поехала к нему на курсы, а попала в секту. Там она осталась помощницей, готовила, бесплатно работала. Он говорил, что те, кто работает, — дебилы и рабы. А у него работали не рабы, так как без оплаты», — рассказала RT близкая родственница Оксаны.

В соцсетях Лютый рассказывал, что вместе со своими подопечными он строит собственный дом, в котором смогут жить слушатели курсов. При этом он не скрывал, что в строительстве ему помогают последователи и делают это бесплатно.

Судя по его словам, сама Оксана готовила участникам курсов еду. На видео, которое мужчина снял в конце лета 2022 года, он называет её «шеф-поваром с богатым опытом». На тот момент Оксана уже была беременна.

Последний пост в соцсетях Лютый выложил 8 марта, в день, когда скончался его сын. Мужчина порадовался тому, что спустя пять месяцев его профиль разблокировали, и призвал подписчиков активно делиться его постами.

А на первом допросе сразу после своего задержания Лютый, по данным СМИ, заявил следователям, что в смерти младенца виновата только его мать, сам он ни при чём.