Сходство с фотороботом: как ярославского учёного обвинили в серии убийств 20-летней давности

49-летнего ярославского учёного-гидролога обвиняют в серии жестоких убийств 20-летней давности в Москве и области. По версии следствия, в августе 2002 года он вместе с подельником расправился с четырьмя людьми. Второй обвиняемый, ранее неоднократно судимый, указал на него как на сообщника. Сторона защиты настаивает на том, что у учёного есть неопровержимое алиби: в день, когда были убиты две женщины, он находился в научной экспедиции вместе с пятью своими коллегами в Костромской области. RT пообщался с участниками расследования и свидетелями, чтобы выяснить подробности громкого дела.

49-летнего учёного-гидролога, сотрудника Института биологии внутренних вод РАН Александра Цветкова задержали 16 февраля 2023 года в аэропорту Домодедово, когда он возвращался из Красноярска. Мужчине предъявили обвинения в убийствах двух и более лиц с особой жестокостью и по предварительному сговору (ч. 2 ст.105 УК РФ). Все преступления были совершены 20 лет назад.

По версии следствия, 2 августа 2002 года Цветков вместе с сообщником убил 54-летнего мужчину в частном доме в подмосковном посёлке Воскресенское. Преступники расчленили жертву и попытались сжечь останки в печи. В этот же день они зарезали 64-летнюю пенсионерку. А 10 августа в Москве злоумышленники ограбили и убили 55-летнюю женщину и её 95-летнюю мать.

«Всё обвинение строится на показаниях неоднократно судимого человека, которого первым обвинили в этих убийствах. Сейчас он уверяет, что всё это делал вместе с моим мужем, — говорит RT жена Цветкова Марина. — Утверждает, что в августе 2002 года регулярно встречался с Александром у вокзала в Москве и они вместе распивали спиртные напитки и занимались мелкими кражами. Это какая-то фантастика. Мой муж неспособен на такое. Это нереально. Он и физически не мог бы постоянно ездить в Москву из Рыбинска — в институте очень строго следят за посещаемостью в рабочие дни. Более того, когда совершались эти преступления, Саша вообще был в научной экспедиции. Мой муж не знает этого Андрея (второй обвиняемый. — RT), но верят почему-то не ему».

Цветков родился и вырос в Рыбинске. Больше 20 лет он с женой и тремя дочерьми живёт в посёлке Борок, который является научным центром РАН.

Показания Буратино

Второй обвиняемый — 40-летний Андрей Алёшин по кличке Буратино — был задержан, а затем арестован осенью прошлого года. Дело в отношении него сейчас выделено в отдельное производство. По данным RT, мужчина заключил досудебное соглашение: в обмен на сотрудничество со следствием суд может уменьшить ему срок наказания.

Именно показания Алёшина, с которыми ознакомился RT, легли в основу обвинения против Цветкова.

Со слов мужчины, он родился в Подмосковье и первую судимость получил ещё в малолетстве — за грабёж. В 2000 году Алёшин освободился из колонии для несовершеннолетних и переехал в столицу — ночевал на Курском вокзале в вагонах поездов дальнего следования, которые стояли на запасных путях. Промышлял кражами и случайными подработками.

Как уверяет Алёшин, в середине июля 2002 года в районе Китай-города он познакомился с неким Сашей по кличке Чуваш.

«На вид ему 25—26 лет, рост примерно 165—170 см, среднего телосложения, волосы чёрного цвета, смуглая кожа, иногда носил очки, хорошо говорил по-русски. У Александра на пальцах были наколки в виде перстней, на левой руке была наколка в виде кельтского узора», — так он описывал этого человека.

По воспоминаниям Алёшина, он периодически встречался с Чувашом в Москве, они вместе выпивали и промышляли мелкими кражами. Мужчина утверждает, что именно Чуваш был главным зачинщиком всех четырёх убийств.

В своих показаниях Алёшин подробно рассказал, как 10 августа 2002 года он снова встретился с подельником на Комсомольской площади и тот предложил ему ограбить кого-нибудь. Выбор пал на женщину, которая стояла рядом с вокзалом с табличкой и предлагала снять у неё комнату.

Мужчины договорились с ней об аренде и отправились смотреть квартиру, которая находилась на Ярославском шоссе. По словам обвиняемого, по приезде туда они с Чувашом первым делом выпили на кухне.

После этого Алёшин увидел в серванте в гостиной золотые украшения и стал класть их себе в карманы. В этот момент в комнату зашла 95-летняя мать хозяйки квартиры и начала кричать. Алёшин задушил её ремнём от сумочки, а Чуваш зарезал кухонным ножом вторую женщину.

Стоит отметить, что в 2002 году правоохранители проверяли Алёшина на причастность к этому делу, но отпустили из-за отсутствия улик.

В 2003 году мужчину осудили на девять лет за грабёж. В 2011-м он попался на серии краж в районе у трёх вокзалов. В общей сложности Алёшин отсидел более 13 лет. В его криминальной копилке, по словам источников, есть разбой, угрозы убийством и сбыт оружия. В уголовном мире он известен под кличками Буратино и Спартак.

Осенью прошлого года Алёшина снова задержали: на этот раз — за убийство женщин, совершённое в 2002-м.

«Я так понимаю, что к этой ситуации в 2002 году подошли формально. Мы посмотрели объяснения: они, грубо говоря, взяты недобросовестно. Поэтому решили фигуранта перепроверить. Нашли его, понаблюдали немного и решили, что он может быть причастен к преступлению. А потом приняли решение о его задержании», — рассказывал в интервью МК начальник УВД по Северо-Восточному округу генерал-майор Константин Строганов о раскрытии глухаря 20-летней давности.

Во время расследования Алёшин признался ещё в двух убийствах, которые совершил вместе с сообщником неделей ранее, 2 августа 2002 года.

RT пообщался с бывшей сожительницей Алёшина. По её словам, они расстались за полгода до его задержания, но полицейские также приходили к ней с обыском и интересовались, не упоминал ли Алёшин в разговорах некоего Чуваша.

«Я спрашивала у оперативников, почему именно сейчас они взялись за это дело. Мне сказали, что было указание сверху. Понятно, что ничего из его вещей у меня не нашли: когда я расстаюсь с мужчиной, то расстаюсь с ним навсегда», — рассказала RT Надежда.

Сходство с фотороботом

Как выяснил RT, в деле есть ещё несколько свидетельских показаний об Александре Чуваше.

Так, Алексей С. (имя изменено. — RT) вспомнил, что летом 2002 года они иногда выпивали с Чувашом на площади у трёх вокзалов.

«Ему на тот момент было 20—23 года, худощавого телосложения, невысокого роста, 170—172 см, немного сутулый, кожа смуглая, карие глаза, волосы чёрные прямые, чёлка зачёсана на бок, узкий разрез глаз, носил очки в широкой оправе. Отличительных черт у него не было, татуировок у него я не видел», — рассказал Алексей следователям. Он также заявил, что Алёшин по пьянке якобы хвастал ограблением и убийством двух женщин на Ярославском шоссе.

Ещё одному свидетелю, Давиду А. (имя изменено. — RT), в 2002 году было 15 лет. Он видел обвиняемых на месте одного из убийств и, в отличие от других свидетелей, запомнил Чуваша как человека старше 40 лет.

«…Проходил мужчина, на вид ему 40—45 лет, высокого роста (не ниже 180 см), худощавого телосложения, светло русые волосы ниже мочек ушей, очки в круглой оправе с толстыми линзами», — так Давид А. описал предполагаемого преступника.

По версии следствия, обвиняемый учёный Александр Цветков и есть тот самый Чуваш.

По словам источника, близкого к следствию, камера видеонаблюдения с функцией считывания лиц показала сходство между фотороботом убийцы и Цветковым. СК официально эту информацию не комментирует. После этого фотографию учёного полицейские показали свидетелям и обвиняемому, и они признали в нём Чуваша. При этом в очном опознании участвовал только Алёшин.

Источник RT уверяет, что Цветков сразу после задержания собственноручно написал явку с повинной, а в деле есть и другие улики, указывающие на его причастность к преступлению. Однако затем мужчина отказался от показаний, возможно, испугавшись за свою семью, утверждает собеседник.

Исчезнувшие татуировки

Адвокат обвиняемого Давид Афян в беседе с RT рассказал совсем другую историю. По его словам, вначале Цветкова допросили как свидетеля и свою причастность он полностью отрицал. Затем была проведена первая очная ставка с Алёшиным, на которой последний рассказал подробности убийств.

«То есть очная ставка была до того, как Александр дал признательные показания. Именно тогда он и узнал обстоятельства преступлений», — говорит Афян.

На следующий день Цветкова допрашивали уже в присутствии адвоката по назначению в качестве подозреваемого и он подписал признание.

«Но в нём Цветков утверждает, что не помнит, как и на чём добирался из Ярославской области в Москву 1 и 10 августа. Говорит, что якобы приехал погулять и случайно встретился с Алёшиным. Он не может вспомнить, куда и как они добирались до места преступлений. Описания событий он явно взял из показаний Алёшина, которые озвучивались на очной ставке», — говорит адвокат.

По словам Афяна, вступившего в дело позднее, на второй очной ставке Цветков отказался от всех признательных показаний. Теперь он полностью отрицает свою причастность к убийствам и знакомство с Алёшиным.

В беседе с адвокатом учёный рассказал, что подписал признательные показания, потому что испытывал сильнейший стресс и к тому моменту не спал двое суток.

Александр Цветков вместе с дочерьми.

© Фото из личного архива

Адвокат Цветкова по назначению, в присутствии которого он подписал признание, отказалась давать комментарии журналистам, сославшись на адвокатскую тайну.

Давид Афян подал ходатайство следствию о проведении экспертизы, чтобы установить, были ли на руках у Александра Цветкова татуировки: вывести их бесследно с кожи невозможно.

«Ведь Алёшин утверждает, что у Чуваша были наколки на пальцах и кельтский узор на левой руке. Стоит обратить внимание и на то, что свидетели описывают Чуваша по-разному: у кого-то он выше, у кого-то ниже, разные разрез глаз, цвет волос. И самое важное — опознание по фотографии проводят, если невозможно доставить человека для опознания лично (например, он скрывается или умер). В данном случае следственным органам было прекрасно известно, где живёт и работает Александр», — поясняет адвокат.

Научная экспедиция в день убийства

Афян подчёркивает, что у Цветкова есть алиби. В 16:00 1 августа 2002 года он вернулся из одной научной командировки, а с 5 по 13 августа Александр вместе с пятью коллегами находился в экспедиции — исследовал малые реки Ярославской, Ивановской и Костромской областей. Об этом говорится в приказах о проведении экспедиции, который сохранился в архиве института (есть в распоряжении RT).

Кандидат наук, сотрудник института Александр Бобров — начальник той экспедиции — предоставил следствию плёночную фотографию, на которой Александр Цветков стоит со своими коллегами на фоне экспедиционной машины ГАЗ-66. На обороте снимка сам Бобров по привычке написал время и место съёмки: «10.08.2002. Переправа Волгореченск — Красное».

Речь идёт о паромной переправе через Волгу в Костромской области, Волгореченск находится более чем в 350 км от Ярославского вокзала в Москве.

Фотография из экспедиции, сделанная коллегой обвиняемого. Александр Цветков крайний слева. На обороте надпись: «10.08.2002. Переправа Волгореченск — Красное»

© Фото из личного архива

«В такие экспедиции мы отправлялись из Борока и ехали по точкам по берегам рек, где проводили исследования и съёмку. На каждой такой точке мы находились от часа до трёх, потом собирались и переезжали на следующую. Ежедневно мы делали две-три такие остановки, то есть каждый день перемещались и ночевали на новом месте. Весь маршрут нам был известен заранее», — рассказывает Бобров RT. По его словам, следователи его не опрашивали.

Нынешний директор Института биологии внутренних вод РАН доктор биологических наук Александр Крылов утверждает, что та экспедиция прошла без ЧП.

«Я ту поездку помню достаточно хорошо, потому что в 2006 году мы опубликовали книгу с её результатами. В таких поездках вы живёте как одна семья: все у всех на виду», — вспоминает Крылов.

Сотрудники института написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на уголовное дело в отношении Цветкова. Учёные уверены, что мужчина не мог совершить жестокие преступления, в которых его обвинили.

Старшие коллеги помнят Александра ещё школьником, когда он посещал местную станцию юннатов.

Директор института Александр Крылов в беседе с RT рассказал, что Цветков регулярно брал на себя организацию научных экспедиций и мероприятий, потому что умел договариваться с самыми разными людьми.

«У нас в Бороке все его знают: он хорошо разбирается в компьютерах и, если кому-то нужна была помощь, мог бросить все дела и приехать помогать человеку. В институте его называли либо Саша, либо Цветочек. Я понимаю, что его портрет может выглядеть нереалистично, потому что все коллеги говорят о нём только хорошее, но за 20 лет нашего знакомства он действительно никогда не проявлял агрессии, не повышал голос. Именно поэтому мы все в шоке от того, в чём его сейчас обвиняют», — сказал Александр Крылов.

RT направил официальный запрос в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ. В ведомствах отказались от комментариев, сославшись на тайну следствия.