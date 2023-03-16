«Длительный отказ от пищи»: в Сочи задержана мать умершего от истощения младенца

В Сочи задержана мать младенца, умершего, по предварительным данным, от истощения. Следователи предъявили женщине обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Также, по данным СМИ, за неповиновение сотрудникам полиции был арестован на десять суток отец погибшего ребёнка. По информации журналистов, это известный блогер-сыроед Максим Лютый.

Лазаревский районный суд Сочи избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца матери умершего от истощения младенца. Об этом RT сообщили в пресс-службе суда.



Представитель пресс-службы пояснила, что слушание проводилось в закрытом режиме. Обвиняемой запрещается выходить за пределы домовладения, общаться с участниками уголовного дела без разрешения следователя, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

«Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР продолжается расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности младенцу (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В настоящее время 33-летней матери младенца предъявлено обвинение в совершении данного преступления, она задержана», — говорится в сообщении.

Отказ от еды

По данным СМИ, родители умершего ребёнка — петербургский блогер-сыроед Максим Лютый и его гражданская жена 33-летняя Оксана Миронова. Молодые люди пропагандируют сыроедение (питание фруктами и овощами без термической обработки).

Сам Лютый называет себя также и праноедом — тем, кто «питается только энергией солнца», без воды. В своём блоге он рассказывает, что якобы исцелился от хронических заболеваний.

11 февраля подруга Лютого Оксана Миронова родила ребёнка. Как отмечают журналисты, роды проходили в их съёмном доме в Вардане без наблюдения врачей. Показывать малыша медикам и регистрировать его сыроеды-родители тоже не стали.

8 марта ребёнку стало плохо, у него начались хрипы, и родители привезли малыша в больницу. Врачам оставалось только констатировать смерть младенца, по предварительным данным, от недоедания и пневмонии.

По факту случившегося Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Пресс-служба Следственного управления сообщает, что мать младенца с сожителем проживала в съёмном жилье в посёлке Вардане.

«В связи с ухудшением состояния здоровья младенца и его длительным отказом от пищи женщина с сожителем самостоятельно решили доставить ребёнка в лечебное учреждение 8 марта текущего года, однако ребёнок скончался до его доставления в больницу», — говорится в сообщении СК.

Как сообщают СМИ, после произошедшего на Лютого был составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, когда он после задержания пытался сбежать из служебного автомобиля. Миронова находится под подпиской о невыезде.

«Я была в шоке от того, куда попала»

В своём посте в соцсетях Лютый сообщал, что его курсы посетила руководитель центра естественной коррекции зрения Светлана Троицкая.

«У нас были разногласия в подходах, но в спорах рождается истина. За десять дней на моей живой программе в Сочи Светлана Ивановна заметно посвежела и помолодела», — писал в своём блоге Лютый.

Однако сама Троицкая иного мнения о коуче. Как она рассказала RT, уже в первую неделю перехода на питание по системе Лютого у неё начались проблемы с ЖКТ, которых ранее не было.

По словам Троицкой, она поехала на курс коуча с компанией друзей по рекомендации.

«До этого о Максиме ничего не знала, не читала его статей. Конечно, я была в шоке от того, куда я попала. Понимаете, я человек православный, а у него загон на тему того, что он сам божество. Всё время говорил, что он тут перед нами распинается, а мог бы уже по воде ходить. На шизофрению смахивает», — говорит RT участница курса.

По её словам, произошедшая трагедия вполне ожидаема.

«Он всегда говорил на своих курсах, что это (праноедение) даст встать на уровень божества. Удивлялся, мол, странно, что до сих пор люди это не практикуют, — вспоминает Троицкая. — Он очень некрасиво поступил со мной. Я ему подарила книгу про питание для того, чтобы показать, что он Америку никому не открывает. А он всё вывернул, что я с ним спорила, а по факту вышла только с пользой и даже вот книгу подарила. Да какая польза? У меня начались проблемы, которых не было».

«Плотный контроль»

Педиатр, неонатолог и диетолог Александра Ковалевская в беседе с RT рассказала, что в её практике встречались родители, которые практиковали сыроедение.

«Мы пытаемся таких людей держать на более плотном контроле по питанию и не упускать все моменты обследования. Мне удавалось скорректировать питание в пользу вегетарианства и найти адекватную замену в продуктах растительного происхождения, — рассказывает RT Ковалевская. — Обычно адекватные родители понимают, что при дефиците питания ослабевает иммунитет, что может привести к истощению организма, инфекционным заболеваниям и даже летальному исходу».

По словам педиатра, если бы патологии, от которых умер младенец, были врождёнными, то, вероятно, он бы не дожил до месяца, поэтому, скорее всего, они носят приобретённый характер.

Адвокат Никита Некрасов считает, что потенциально можно рассмотреть ещё три статьи, по которым можно квалифицировать действия родителей младенца.

«В первую очередь необходимо установить точную причину смерти, потому что, помимо того что ребёнка не кормили надлежащим образом, как пишут СМИ, присутствует пневмония. Нужно понимать, по вине родителей он скончался или нет. Если причина смерти — голод, то здесь может быть наличие нескольких составов преступления, — говорит Некрасов. — Это может быть ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») или ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Также следствию необходимо проверить ещё две версии: здесь может быть ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорождённого ребёнка»), к примеру, если мать находилась в психотравмирующей ситуации».

По словам адвоката, Лютый может избежать наказания, если докажет, что постоянно находился на работе, а уход за ребёнком осуществляла мать.

«В случае, если будет доказано, что блогер заставлял женщину питаться определённым образом и так же кормить ребёнка, женщина не будет признана невиновной. Это будет лишь являться смягчающим обстоятельством», — говорит Некрасов. — Здесь очень много нюансов. Всё будет зависеть от умысла обоих родителей».



Адвокат Максима Лютого не ответил на просьбу RT прокомментировать ситуацию.