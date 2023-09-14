Суд Ростова-на-Дону приговорил главаря ОПГ Гагиева к пожизненному заключению

Суд Ростова-на-Дону приговорил главаря одной из самых больших в России группировок киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако к пожизненному заключению.

Об этом сообщает Генпрокуратура России в своём Telegram.

«Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил Аслана Гагиева к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима», — отмечается в заявлении.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 УК России (создание устойчивой вооружённой группы (банды), ч. 1 ст. 210 УК России (создание и руководство преступным сообществом), пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство), ч. 3 ст. 222 УК России (незаконные передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия).

В начале декабря 2018 года СК предъявил обвинение Гагиеву — в частности, в организации преступного сообщества, создании банды, убийстве, незаконном обороте оружия.

Гагиев не признал вину и отказался давать показания.

По данным следствия, ОПГ Гагиева начала деятельность в 2004 году, в ней было 50 участников. Всего на территории Московского региона и Северной Осетии члены ОПГ совершили 60 заказных убийств.