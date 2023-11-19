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Блогер Чекалина и её муж погасили задолженность перед государством

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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и её муж выплатили 500 млн рублей и полностью погасили свою задолженность перед государством. Об этом сообщил их адвокат Константин Третьяков.
Блогер Чекалина и её муж погасили задолженность перед государством
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Чекалины безоговорочно исполнили своё публичное обещание и полностью погасили долг перед бюджетом с учётом доначислений пени и штрафа», — приводит ТАСС его слова.

Третьяков подчеркнул, что супруги выплатили ещё 296 млн рублей, общая сумма доплаты по решению Федеральной налоговой службы составила 500 млн рублей.

Ранее стало известно, что ФНС обязала блогера Валерию Чекалину выплатить 124 млн рублей штрафа за неуплату налогов в размере 311 млн рублей.

В марте сообщалось, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

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