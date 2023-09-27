ФНС обязала блогера Чекалину выплатить 124 млн рублей штрафа за неуплату налогов

Федеральная налоговая служба России обязала блогера Валерию Чекалину выплатить 124 млн рублей штрафа за неуплату налогов в размере 311 млн рублей.

Об этом РИА Новости рассказал адвокат Чекалиной Константин Третьяков.

По словам собеседника агентства, 18 сентября ФНС вынесла официальное решение по этому вопросу.

«После этого появляется официальная обязанность оплатить штраф и пеню, 124 млн рублей», — сказал Третьяков.

В марте стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

В июле прокуратура Москвы обжаловала решение Пресненского районного суда об отказе поместить Чекалину под домашний арест.