Узнать больше

ФНС обязала блогера Чекалину выплатить 124 млн рублей штрафа за неуплату налогов

Короткая ссылка
Федеральная налоговая служба России обязала блогера Валерию Чекалину выплатить 124 млн рублей штрафа за неуплату налогов в размере 311 млн рублей.
ФНС обязала блогера Чекалину выплатить 124 млн рублей штрафа за неуплату налогов
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказал адвокат Чекалиной Константин Третьяков.

По словам собеседника агентства, 18 сентября ФНС вынесла официальное решение по этому вопросу.

«После этого появляется официальная обязанность оплатить штраф и пеню, 124 млн рублей», — сказал Третьяков.

В марте стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

В июле прокуратура Москвы обжаловала решение Пресненского районного суда об отказе поместить Чекалину под домашний арест.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить