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Прокуратура обжаловала решение суда об отказе поместить блогера Чекалину под домашний арест

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Прокуратура Москвы обжаловала решение Пресненского районного суда об отказе поместить блогера Валерию Чекалину (Лерчек) под домашний арест.
Прокуратура обжаловала решение суда об отказе поместить блогера Чекалину под домашний арест
  • РИА Новости

«Сторона обвинения ставит вопрос об отмене указанного постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

Позднее суд в Москве отказался переводить под домашний арест блогера Валерию Чекалину.

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