Прокуратура обжаловала решение суда об отказе поместить блогера Чекалину под домашний арест

Прокуратура Москвы обжаловала решение Пресненского районного суда об отказе поместить блогера Валерию Чекалину (Лерчек) под домашний арест.

«Сторона обвинения ставит вопрос об отмене указанного постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

Позднее суд в Москве отказался переводить под домашний арест блогера Валерию Чекалину.