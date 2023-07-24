Прокуратура обжаловала решение суда об отказе поместить блогера Чекалину под домашний арест
- РИА Новости
«Сторона обвинения ставит вопрос об отмене указанного постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение», — приводит ТАСС заявление.
Ранее стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.
Позднее суд в Москве отказался переводить под домашний арест блогера Валерию Чекалину.