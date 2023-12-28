«Самые оперативные и отзывчивые»: кому помог благотворительный проект RT «Дальше действовать будем мы» в 2023 году

В 2023 году в рамках проекта RT «Дальше действовать будем мы» (ДДБМ) помощь получили более 320 человек. Благодаря финансовой поддержке неравнодушных людей, герои проекта с различными заболеваниями смогли оплатить жизненно необходимое лечение и реабилитацию. Кроме того, ДДБМ поддержал 158 семей из Шебекина (Белгородская область), которые в ночь на 1 июня были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Проект RT «Дальше действовать будем мы» оказывает материальную поддержку семьям, попавшим в сложные жизненные ситуации, с которыми они не могут справиться сами. В основном это касается последствий ЧП, пожаров, тяжёлой болезни детей и взрослых.

За уходящий год в проект обратился 321 человек, среди которых 138 детей и 183 взрослых. Отдельное внимание журналисты ДДБМ уделяют детям с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП). Каждую неделю по вторникам в Telegram-канале проекта публикуются истории семей, в которых растут дети с таким диагнозом.

Кроме этого, ДДБМ оказал помощь жителям Шебекина, которые в начале июня покинули родные дома из-за обстрелов ВСУ. Адресную помощь получили 158 семей. С помощью подписчиков RT шебекинцы смогли оплатить аренду жилья и купить вещи первой необходимости. Часть собранных средств была потрачена на закупку продуктов, детского питания, подгузников, средств личной гигиены и бытовой химии. Всё это RT доставил на один из складов гуманитарной помощи в Белгороде, куда обращались эвакуированные.

Всего за 2023 год в рамках благотворительного проекта RT собрано 15 309 701 рубль и закрыто 22 сбора.

Помощь жителям Шебекина

В ночь первого июня семья Светланы Бочарниковой, как и большинство жителей Шебекина, выбиралась с детьми из города под обстрелами ВСУ. Единственное, что женщина успела с собой захватить — это одеяло для годовалой дочери. «Я по домам ходила, искала, где кашу ребёнку сварить. Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации», — вспоминает Светлана.

RT помог оплатить семье три месяца проживания на съёмной квартире в Белгороде, закупить продукты и предметы первой необходимости. В сентябре семья вернулась в свой дом в Шебекино.

На протяжении всего лета муж Светланы ездил в родной город и помогал военнослужащим ремонтировать УАЗики. «У нас денег не было, чтобы помочь техникой. Поэтому муж помогал руками как мог. Мы пацанам отдали ключи от нашей автомойки для ночёвок, чтобы у них хотя бы крыша над головой была», — говорит женщина.

Светлана рада, что всё в жизни потихоньку налаживается: «Я удалённо работаю, за дочкой смотрю, сына возим на занятия в школу в Купино, это в 25 км от нас. Муж мойкой занимается. Ёлку уже нарядили, в новогоднюю ночь будем все дома, главное, чтобы тихо было. Вас с наступающим Новым годом, и спасибо за всё, что вы сделали для нас».

Семья Тютюнниковых

© Фото из личного архива

Инна Тютюнникова эвакуировалась с мужем, свекровью и двумя детьми 1 июня из Шебекина в Воронеж. RT помог семье арендовать там жильё. Спустя два месяца Тютюнниковы приехали в Белгород, домой пока что не возвращаются, но новогодние праздники планируют провести в родных стенах.

«Мы снимаем квартиру в Белгороде, муж приезжает регулярно в Шебекино, работает. У нас там свой магазин газового оборудования. Пока что домой не планируем возвращаться, детей уже устроили здесь в Белгороде в школу и сад», — говорит Инна.

44-летняя Валентина Хандуроваблагодаря собранным средствам от подписчиков RT смогла оплатить аренду квартиры на два месяца в Белгороде и закупить продукты. Она вместе с двумя детьми бежала из Шебекина в Белгород.

«Мы под обстрелами смогли добраться до ПВР. У меня младший ребёнок на инвалидности, у неё сахарный диабет и гидроцефалия. Муж умер, и я одна воспитываю двоих детей. Старшей уже 16», — говорит Валентина.

В августе семья вернулась домой: «Спасибо вам огромное за помощь! Дочка старшая поступила в колледж в Белгороде. На праздник приедет к нам домой, будем вместе отмечать».

Валентина Хандурова с детьми

© Фото из личного архива

Поддержка взрослых

Оплата дорогостоящей реабилитации — самая частая просьба, с которой люди с разными заболеваниями обращаются в проект.

В уходящем году ДДБМ рассказал историю Инны Алексеевой, которая одна воспитывает шестилетнего сына. У женщины прогрессирующее заболевание — рассеянный склероз. О своей болезни Инна узнала, когда ей было 19 лет. Сейчас ей 36, она пытается совмещать материнство, походы по врачам и домашние дела.

Инна Алексеева с сыном

© Фото из личного архива

Без занятий лечебной физкультурой мышцы всего тела слабеют, поэтому важно давать им правильную нагрузку. На момент обращения в проект Инна могла передвигаться в инвалидном кресле. ДДБМ помог собрать 360 тыс. рублей на реабилитацию в центре «Янтарь». После пройденного лечения женщина начала ходить с помощью тростей.

58-летний Альберт Горожанин из Рязани пережил два инсульта. В первый раз мужчина быстро восстановился, а во второй начались серьёзные осложнения: парализовало левую руку, ослабли ноги.

Чтобы не утратить навыки ходьбы и восстановить силу в руках, нужны занятия лечебной физкультурой. ДДБМ помог собрать 420 тыс. рублей Альберту на реабилитацию в одном из московских центров.

Анна Шушпанова с матерью

© Фото из личного архива

31-летняя Анна Шушпанова смогла поехать на лечение в реабилитационный центр «Три сестры». ДДБМ закрыл сбор на сумму 623,7 тыс. рублей. Женщина пять лет назад попала в серьёзное ДТП. Несмотря на то, что она получила множественные переломы рук и ног, после проведённой операции врачи сказали, что у Анны есть все шансы на восстановление. Дефектолог, логопед и специалисты по ЛФК помогли ей улучшить речь и ходьбу. Денег на лечение у Анны не было, за ней ухаживает мама-пенсионерка, и весь их месячный доход состоит из двух пенсий.

Помощь детям

Благодаря подписчикам ДДБМ закрыли сбор для восьмилетних близнецов Рамазана и Азамата Вагизовых из Татарстана на сумму 498,6 тыс. рублей. У Рамазана — поражение центральной нервной системы, а у Азамата — ДЦП. Ребята ходят с поддержкой, учатся во втором классе.

«Не без трудностей, но мальчики стараются. Им нравится общаться с одноклассниками», — говорит их мама Айгуль. Чтобы близняшки научились ходить без посторонней помощи, нужны занятия со специалистами по ЛФК.

Рамазан и Азамат Вагизовы

© Фото из личного архива

У девятилетнего Ильи Винакова из Белгорода поражение ЦНС и СДВГ тяжёлой степени. Из-за нарушения развития речи ребёнку тяжело понимать слова других и общаться.

Илюша живёт в Белгороде, где постоянно работают системы ПВО. Из-за громких звуков мальчик был нервным, кричал по ночам и плакал.

ДДБМ собрал 135,5 тыс. рублей на реабилитацию ребёнка в Сочи, где с ним занимались логопед, дефектолог и психолог. Поездка в центр пошла на пользу: он улучшил навыки общения и стал спокойнее.

Илья Винаков

© Фото из личного архива

Дети с ДЦП

На помощь детям с диагнозом ДЦП в 2023 году ДДБМ собрал 3 129 508 рублей. Всего было опубликовано 119 историй: журналисты помогали собирать денежные средства на оплату реабилитации, покупку инвалидной коляски, вертикализатора и аппаратов для голеностопных суставов.

Родители 14-летнего Артёма Володина, трёхлетнего Богдана Камальдинова, 10-летней Юли Субхангуловой и четырёхлетнего Матвея Казаряна в этом году отвезли детей в реабилитационный центр. С ребятами занимались нейропсихолог, специалисты по лечебной физкультуре и нарушениям речи.

Артём Володин

© Фото из личного архива

«Спасибо вам огромное, что мы собрали всю сумму и смогли пройти полный курс лечения. Это для нас очень важно. У Артёмки руки и ноги стали крепче. С наступающими праздниками вас! Желаем всем хорошего настроения, здоровья, и пусть у вас всё всегда будет хорошо», — говорит мама Артёма

Мама Матвея Казаряна Елена благодарит всех причастных к закрытию сбора на лечения для её сына: «Результаты у нас хорошие, Матвей начал сам ходить, приседать и вставать со стула без поддержки. Мы обращались в другие фонды и проекты, но вы — самые оперативные и самые отзывчивые. Сбор за сутки закрылся. Я очень рада, что вы нас взяли. Всех с наступающим Новым годом!».