«Квартира у нас прекрасная, нам повезло»: как RT помогает уехавшим из-под обстрелов ВСУ шебекинцам

Два месяца назад жители Шебекина и других населённых пунктов Белгородской области начали покидать родные дома из-за постоянных обстрелов ВСУ. Люди уезжали в спешке и зачастую не успевали забрать с собой даже самое необходимое. За это время RT помог с арендой жилья и покупкой вещей первой необходимости уже 185 семьям, 105 из них получили помощь на деньги, собранные подписчиками канала. Рассказываем истории троих жителей Шебекинского городского округа, получивших финансовую помощь от RT.

Жительница Шебекина Инна Тютюнникова эвакуировалась в Белгород с мужем, свекровью и двумя маленькими детьми 1 июня, когда её родной город подвергся массированному обстрелу ВСУ. Позднее семья перебралась в Воронеж. Благотворительный проект RT «Дальше действовать будем мы» помог семье Инны с деньгами, чтобы арендовать там жильё.

«Квартира у нас сейчас прекрасная, очень уютная, нам повезло, — рассказывает Инна. — Дети счастливы, что им теперь можно гулять на улице спокойно — не от прилёта до прилёта».

Когда в Шебекине объявили жёлтый уровень террористической опасности, Инна ещё не успела выйти из декретного отпуска по уходу за младшим ребёнком. Её младшей дочке сейчас четыре года. Пока в семье работает только супруг Инны — у него свой магазин газового оборудования в Шебекине.

Из-за работы мужчина регулярно приезжает в родной город. По его словам, в последнее время туда возвращается всё больше людей, открываются магазины и аптеки. Дом Инны и её мужа при обстрелах почти не пострадал, но переезжать обратно семья пока не готова.

«Муж ездит на работу в Шебекино пару раз в неделю, и заметно, что обстановка там постепенно улучшается. Как «лакмусовая бумажка» — дети, которые играют в нашем дворе, сейчас их становится всё больше, полный двор детей играет. Но в Шебекине всё равно ещё неспокойно: там «бахает» — это работают наши ребята, да и со стороны ВСУ до сих пор иногда прилетает, хоть уже и не по городу, а по окраинам. Домой мы пока не торопимся», — объясняет собеседница RT.

Проблемы с региональными выплатами

27-летняя Эльмира уехала из села Новая Таволжанка в Белгород. Из-под обстрелов ВСУ девушка вывозила двух своих бабушек-пенсионерок. После эвакуации ехать семье было некуда, и Эльмира обратилась в благотворительный проект «Дальше действовать будем мы» — RT помог женщинам с деньгами на оплату месяца аренды жилья.

Сама Эльмира родом из Таволжанки, но в 18 лет переехала в Санкт-Петербург. На малую родину она вернулась три с половиной года назад, когда у одной из её бабушек случился сердечный приступ. Девушка осталась жить вместе с пожилой родственницей, чтобы присматривать и ухаживать за ней.

«После эвакуации мне удалось для обеих моих бабушек получить путёвки в санаторий на три недели, а сама я сейчас живу на съёмной квартире в Белгороде, — рассказывает Эльмира, — Возвращаться в Таволжанку мы пока не собираемся, это очень опасно, бабушек я туда не отпущу и сама не поеду. У одной моей бабушки дом расположен всего в 500 метрах от границы, там до сих пор сильно стреляют».

При обстрелах ВСУ серьёзно пострадал частный дом в Новой Таволжанке, где девушка жила вместе со своей бабушкой. По словам Эльмиры, осколки снарядов повредили крышу и стены, в доме выбило окна.

Повреждения.

© Фото из личного архива

Недавно здание обследовала комиссия, принимающая решение о восстановлении повреждённых при обстрелах объектов в Белгородской области. Однако заключение экспертов не устроило семью.

«Мы будем обжаловать решение комиссии по нашему дому, поскольку эксперты заключили, что все трещины и повреждения, которые образовались в результате прилётов, якобы возникли ещё до обстрелов — из-за «неправильной эксплуатации здания», — негодует Эльмира.

Проблемы возникли и с получением выплат, предусмотренных для жителей приграничных населённых пунктов Белгородской области, которые вынужденно покинули свои дома. Люди, подавшие заявку на выплату, могут получить 50 тыс. рублей и 10 тыс. рублей от региональных властей — это деньги на покупку вещей первой необходимости и аренду жилья.

Эльмира не может добиться этих выплат из-за петербургской прописки — хотя предоставила белгородским властям сразу несколько документов, подтверждающих тот факт, что последние несколько лет она проживала в Новой Таволжанке.

«Есть справка от главы поселения о том, что я тут проживала — не считается. Справку с работы тоже в расчёт не принимают, хотя с 2021 года я официально работаю в бюджетной сфере, в культуре. Кстати, в юности я занималась пением, представляла город Шебекино на конкурсах, привозила призовые места. А сейчас я не могу добиться выплат, положенных эвакуировавшимся жителям Шебекинского округа, потому что у меня не та прописка», — поделилась собеседница RT.

Жильё и мошенники

Жительница Шебекина Инна Мошкова уехала в Белгород вместе с дочерью-студенткой и пожилыми родителями. RT помог семье с арендой жилья на первое время — из-за незапланированного переезда Инна сначала осталась без работы. Впоследствии завод, где Инна трудилась лаборантом, перевёл женщину в другой филиал — сейчас жизнь семьи налаживается.

«С работой сейчас всё хорошо, — радуется женщина. — В Шебекине наш завод находится прямо на границе с Украиной, но в области есть ещё один завод, и меня туда перевели. Из Белгорода меня и других сотрудников отвозит туда автобус. Мы живём на съёмной двухкомнатной квартире вместе с дочерью, моей матерью и отчимом».

О возвращении в Шебекино Инна и её родственники пока не думают — по мнению собеседницы RT, в городе сохраняется неспокойная обстановка.

«Очень страшно ехать назад. Планов на будущее пока никаких нет — пребываем в какой-то прострации, как и многие, кто уехал. Я знаю, что шебекинцы сейчас возвращаются домой, такие есть и среди моих знакомых. Но есть и те, кто вернулся и вскоре снова убежал оттуда — потому что опять был обстрел, при котором погибла женщина», — объясняет Мошкова.

Она отметила, что при переезде большой проблемой оказался поиск жилья в Белгороде. Женщина посетовала, что, когда в город начали массово приезжать шебекинцы, хозяева квартир резко подняли цены на аренду, а на рынке съёмного жилья появилось много нечистых на руку «арендодателей».

«Мошенников в этой сфере появилось очень много, снять квартиру тяжело. Кругом обман — например, звонишь, а от тебя тут же требуют перевести какие-то деньги, предоплату. Само жильё тоже дорогое — нам сейчас не вполне по карману та квартира, которую мы снимаем. Вероятно, в ближайшее время будем искать более бюджетный вариант», — констатировала Инна.