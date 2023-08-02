«Квартира у нас прекрасная, нам повезло»: как RT помогает уехавшим из-под обстрелов ВСУ шебекинцам
- РИА Новости
- © Антон Вергун
Жительница Шебекина Инна Тютюнникова эвакуировалась в Белгород с мужем, свекровью и двумя маленькими детьми 1 июня, когда её родной город подвергся массированному обстрелу ВСУ. Позднее семья перебралась в Воронеж. Благотворительный проект RT «Дальше действовать будем мы» помог семье Инны с деньгами, чтобы арендовать там жильё.
«Квартира у нас сейчас прекрасная, очень уютная, нам повезло, — рассказывает Инна. — Дети счастливы, что им теперь можно гулять на улице спокойно — не от прилёта до прилёта».
Когда в Шебекине объявили жёлтый уровень террористической опасности, Инна ещё не успела выйти из декретного отпуска по уходу за младшим ребёнком. Её младшей дочке сейчас четыре года. Пока в семье работает только супруг Инны — у него свой магазин газового оборудования в Шебекине.
Из-за работы мужчина регулярно приезжает в родной город. По его словам, в последнее время туда возвращается всё больше людей, открываются магазины и аптеки. Дом Инны и её мужа при обстрелах почти не пострадал, но переезжать обратно семья пока не готова.
«Муж ездит на работу в Шебекино пару раз в неделю, и заметно, что обстановка там постепенно улучшается. Как «лакмусовая бумажка» — дети, которые играют в нашем дворе, сейчас их становится всё больше, полный двор детей играет. Но в Шебекине всё равно ещё неспокойно: там «бахает» — это работают наши ребята, да и со стороны ВСУ до сих пор иногда прилетает, хоть уже и не по городу, а по окраинам. Домой мы пока не торопимся», — объясняет собеседница RT.
Проблемы с региональными выплатами
27-летняя Эльмира уехала из села Новая Таволжанка в Белгород. Из-под обстрелов ВСУ девушка вывозила двух своих бабушек-пенсионерок. После эвакуации ехать семье было некуда, и Эльмира обратилась в благотворительный проект «Дальше действовать будем мы» — RT помог женщинам с деньгами на оплату месяца аренды жилья.
Сама Эльмира родом из Таволжанки, но в 18 лет переехала в Санкт-Петербург. На малую родину она вернулась три с половиной года назад, когда у одной из её бабушек случился сердечный приступ. Девушка осталась жить вместе с пожилой родственницей, чтобы присматривать и ухаживать за ней.
«После эвакуации мне удалось для обеих моих бабушек получить путёвки в санаторий на три недели, а сама я сейчас живу на съёмной квартире в Белгороде, — рассказывает Эльмира, — Возвращаться в Таволжанку мы пока не собираемся, это очень опасно, бабушек я туда не отпущу и сама не поеду. У одной моей бабушки дом расположен всего в 500 метрах от границы, там до сих пор сильно стреляют».
При обстрелах ВСУ серьёзно пострадал частный дом в Новой Таволжанке, где девушка жила вместе со своей бабушкой. По словам Эльмиры, осколки снарядов повредили крышу и стены, в доме выбило окна.
- Повреждения.
- © Фото из личного архива
Недавно здание обследовала комиссия, принимающая решение о восстановлении повреждённых при обстрелах объектов в Белгородской области. Однако заключение экспертов не устроило семью.
«Мы будем обжаловать решение комиссии по нашему дому, поскольку эксперты заключили, что все трещины и повреждения, которые образовались в результате прилётов, якобы возникли ещё до обстрелов — из-за «неправильной эксплуатации здания», — негодует Эльмира.
Проблемы возникли и с получением выплат, предусмотренных для жителей приграничных населённых пунктов Белгородской области, которые вынужденно покинули свои дома. Люди, подавшие заявку на выплату, могут получить 50 тыс. рублей и 10 тыс. рублей от региональных властей — это деньги на покупку вещей первой необходимости и аренду жилья.
Эльмира не может добиться этих выплат из-за петербургской прописки — хотя предоставила белгородским властям сразу несколько документов, подтверждающих тот факт, что последние несколько лет она проживала в Новой Таволжанке.
«Есть справка от главы поселения о том, что я тут проживала — не считается. Справку с работы тоже в расчёт не принимают, хотя с 2021 года я официально работаю в бюджетной сфере, в культуре. Кстати, в юности я занималась пением, представляла город Шебекино на конкурсах, привозила призовые места. А сейчас я не могу добиться выплат, положенных эвакуировавшимся жителям Шебекинского округа, потому что у меня не та прописка», — поделилась собеседница RT.
Жильё и мошенники
Жительница Шебекина Инна Мошкова уехала в Белгород вместе с дочерью-студенткой и пожилыми родителями. RT помог семье с арендой жилья на первое время — из-за незапланированного переезда Инна сначала осталась без работы. Впоследствии завод, где Инна трудилась лаборантом, перевёл женщину в другой филиал — сейчас жизнь семьи налаживается.
«С работой сейчас всё хорошо, — радуется женщина. — В Шебекине наш завод находится прямо на границе с Украиной, но в области есть ещё один завод, и меня туда перевели. Из Белгорода меня и других сотрудников отвозит туда автобус. Мы живём на съёмной двухкомнатной квартире вместе с дочерью, моей матерью и отчимом».
О возвращении в Шебекино Инна и её родственники пока не думают — по мнению собеседницы RT, в городе сохраняется неспокойная обстановка.
«Очень страшно ехать назад. Планов на будущее пока никаких нет — пребываем в какой-то прострации, как и многие, кто уехал. Я знаю, что шебекинцы сейчас возвращаются домой, такие есть и среди моих знакомых. Но есть и те, кто вернулся и вскоре снова убежал оттуда — потому что опять был обстрел, при котором погибла женщина», — объясняет Мошкова.
Она отметила, что при переезде большой проблемой оказался поиск жилья в Белгороде. Женщина посетовала, что, когда в город начали массово приезжать шебекинцы, хозяева квартир резко подняли цены на аренду, а на рынке съёмного жилья появилось много нечистых на руку «арендодателей».
«Мошенников в этой сфере появилось очень много, снять квартиру тяжело. Кругом обман — например, звонишь, а от тебя тут же требуют перевести какие-то деньги, предоплату. Само жильё тоже дорогое — нам сейчас не вполне по карману та квартира, которую мы снимаем. Вероятно, в ближайшее время будем искать более бюджетный вариант», — констатировала Инна.