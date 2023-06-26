«Было жёстко»: житель Шебекина из-за обстрелов ВСУ доехал на велосипеде до Москвы

Жителю Шебекина Антону Чиркову пришлось уехать из родного города 1 июня, когда ВСУ начали массированный обстрел. 42-летний мужчина сначала добрался до родных в соседнем селе, а потом отправился в Москву. Весь путь (700 км) он за три дня преодолел на велосипеде. Подробности — в материале RT.

В ночь на 1 июня 42-летний житель Шебекина Антон Чирков проснулся от страшных звуков за окном. «Уже полтора года у нас стреляют, один-два прилёта в день бывало, так что это уже вошло в привычку, — рассказывает он RT. — Подвал всегда открыт: если летит «Град», то у тебя есть четыре секунды, чтобы забежать в убежище. Но той ночью было особенно жёстко. Велись массированные обстрелы всего города. В центре разрушено и сгорело много зданий. Тушить пожар было просто опасно — дроны над головой».

В спешке, собрав самые необходимые вещи и захватив документы, Антон поехал на велосипеде в дом своей сестры в соседнем селе Безлюдовка. «Стояло недолгое затишье между обстрелами, что-то гремело вдалеке, ну и я начал крутить педали. На выезде из города была жуткая пробка, все уезжали — кто куда. Многие рванули в Белгород с детьми, пожилыми родителями», — вспоминает Чирков.

Дома у сестры тем временем собралась вся семья Антона, также вынужденная эвакуироваться из Шебекина: «Двоюродные братья и сёстры с детьми остались в Безлюдовке, их работа тут держит, все надеются, что вскоре смогут вернуться в свои дома. Отец два инсульта пережил, ему не до переездов. А я решил двигаться дальше».

700 км за три дня

Велосипедами Антон увлёкся давно: сначала купил себе один, потом второй. Постепенно дело дошло до работы в сфере ремонта и продаж этого вида транспорта. «Машины — не моё, и обзаводиться собственной я не хочу. Не нужна лишняя головная боль из-за страховки, техобслуживания и всяких других трат. А вот дальняя дорога на велосипеде, остановка в красивых местах, классные виды — такие поездки я люблю, — объясняет он. — Смысл не в том, чтобы куда-то быстро попасть, а в том, чтобы получать удовольствие от самого процесса. У меня специфический велосипед, на него всё что угодно можно вешать. Так что я взял с собой палатку, какие-то вещи и отправился в путь».

По словам Чиркова, в детстве он часто ездил с родителями в Москву, поэтому маршрут до столицы шебекинец себе представлял хорошо: «Дорогу помню: Курск, Орёл, Тула. При желании можно и за день проехать, но я решил не особо торопиться. Главное — не забывать делать остановки, чтобы перевести дух и попить воды».

Одну ночь Антон провёл в палатке, на вторую остановился в мотеле, а к третьей уже въезжал в столицу. «Навигатор показывал, что я еду со скоростью 200 км/ч. К сожалению, это было далеко от действительности, — смеётся он. — Видимо, из-за глушилок GPS-прибор барахлил».

Утреннюю Москву мужчина называет шикарной: «Машин нет, людей нет, наслаждаешься видами. В час пик, конечно, уже не так приятно. Здорово, что в центре есть велодорожки. А вот самокатчиков я побаиваюсь: слишком быстро гоняют».

«Дом есть дом»

Сейчас Антон живёт в Подмосковье. Сбережений у него не было, и мужчина активно пытается найти работу. Он каждый день мониторит новости местных пабликов в Telegram и следит за происходящим в Шебекине. «Наш дом пока что цел, а вот в другие здания прилёты были. Сгорел бар, которым владели мои тётя и дядя. Пострадали продуктовый магазин, поликлиника, рынок, дом, где раньше был паспортный стол, — все родные места, и от этого очень больно», — вздыхает Чирков.

Несмотря на тревожную обстановку в родном городе, Антон не теряет надежды скоро вернуться и, если сложатся обстоятельства, открыть свой сервис по ремонту и обслуживанию велосипедов. «В Шебекине все мои близкие, там тепло, овощи-фрукты вкусные. Дом есть дом», — резюмирует он.

Из-за массированных обстрелов Белгородской области с украинской стороны, усилившихся после 22 мая, многим жителям приграничных городов, включая Шебекино, пришлось уехать. Как сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате артиллерийских обстрелов пострадало много домовладений.

«Объём работ большой. Сейчас детально смотрим по каждому дому, по каждому кварталу. Закрепление за муниципальными образованиями. Сам Шебекинский округ не справится. Министерство жилищного хозяйства должно составить детальный план-график восстановительных работ, начиная с окон, кровли — главные виды работ. Завершить эту работу планируем к 1 августа. Затем перейдём к следующим видам работ, например восстановлению фасадов или восстановительному ремонту внутри жилых помещений», — заявил губернатор.

С первых дней эвакуации россияне поддерживают пострадавших шебекинцев. Пункты выдачи гуманитарной помощи развернули по всему Белгороду, куда волонтёры привозят продукты питания, вещи, обувь, средства личной гигиены и постельные принадлежности. А те, кто живёт далеко от региона, отправляют посылки курьерскими службами.

Благотворительный проект RT «Дальше действовать будем мы» поможет Антону Чиркову оплатить жильё в Подмосковье. В Telegram-канале проекта регулярно публикуются отчёты о сборах на помощь шебекинцам и потраченных на их нужды средствах.