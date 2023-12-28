Анфиса Резцова, Олег Протопопов, Виктор Маматов, Бобби Чарльтон: кого потерял спортивный мир в 2023 году

В уходящем году не стало многих выдающихся представителей мира спорта. Скончались добившаяся успеха сразу в двух зимних видах Анфиса Резцова, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов, легендарный капитан сборной Англии по футболу и обладатель «Золотого мяча» Бобби Чарльтон и изменивший парное фигурное катание Олег Протопопов. RT вспоминает ушедших из жизни атлетов и тренеров.

Анфиса Резцова (биатлон, лыжные гонки)

В октябре на 59-м году жизни скончалась одна из величайших отечественных спортсменок в зимних видах. Уникальность Анфисы Резцовой заключалась в том, что она одинаково успешно выступала как в лыжных гонках, так и в биатлоне. В первой дисциплине она трижды брала золото первенств планеты, а в 1988-м стала олимпийской чемпионкой.

После этого достижения и рождения старшей дочери Резцова неожиданно подалась в биатлон. Проявить себя там не помешала даже крайне слабая поначалу стрельба. Зато обладающая невероятной скоростью уроженка Владимирской области могла спокойно не закрыть половину мишеней и всё равно показать лучший результат.

На протяжении нескольких лет она не знала себе равных и завоевала два «Больших хрустальных глобуса» и две награды высшей пробы на ОИ. Более того, россиянка оказалась первой олимпийской чемпионкой в истории биатлона и вплоть до 2018-го была единственной женщиной, взявшей золото на зимних Играх в двух разных видах.

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Олег Протопопов (фигурное катание)

Имена Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой известны всем болельщикам. Это неудивительно, ведь в 1960-е они совершили революцию в парном катании. Дуэт отличали удивительная синхронность и плавность. Во многом он повёл эту дисциплину по пути художественного обогащения.

Однако для того, чтобы получить признание, фигуристам пришлось немало потрудиться. На дебютных ОИ в 1960-м они заняли скромную девятую позицию, а национальное первенство выиграли в 1962-м лишь с девятой попытки. Зато далее атлеты не знали себе равных. Они поднимались на высшую ступень пьедестала почёта на Олимпиадах в 1964-м и 1968-м и с 1965-го по 1968-й выиграли по четыре ЧМ и ЧЕ.

Длинный жизненный путь Протопопова заслуживает отдельного упоминания, ведь судьба не раз проверяла его на прочность. В детстве мальчик едва не погиб во время блокады Ленинграда. Он поздно начал заниматься катанием (только в 1947-м), а в 1951-м его на три года призвали в армию. Наконец, в 1979-м он вместе с Белоусовой попросил политического убежища в Швейцарии. Через все испытания Олег Алексеевич прошёл с супругой, с которой прожил в браке 60 лет, вплоть до самой её смерти.

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Ютта Мюллер (фигурное катание)

В 2023-м фигурное катание понесло ещё одну серьёзную потерю. Не стало одного из величайших тренеров XX века. Немка Ютта Мюллер, как и Белоусова с Протопоповым, во многом стала революционером. В работе с подопечными она делала упор не только на техническую сложность, но и на артистизм, гармоничность программ. Она также большое внимание уделяла костюмам и сама придумывала их дизайн.

В общей сложности атлеты под руководством немки завоевали 58 медалей на ОИ, ЧМ и ЧЕ. А главной её ученицей стала Катарина Витт, которая в 1980-х практически не знала себе равных в женском одиночном катании. Также добились успеха олимпийская чемпионка Анетт Пётч и дважды взявший награду высшей пробы на первенствах планеты Ян Хоффман. Два раза выигрывала мировое первенство и её собственная дочь Габи Зайферт.

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Виктор Маматов (биатлон)

Путь Виктора Маматова в соревновательном биатлоне оказался коротким, но ярким, ведь всего за несколько лет он собрал все возможные награды на крупнейших соревнованиях. Особняком стоит победа на ОИ-1968. Молодому сибиряку тогда выдавали огромные авансы и даже доверили нести флаг СССР на церемонии открытия Игр. Но в первой гонке, индивидуальной, взять верх над соперниками не получилось. Помешал сильный дождь.

Зато в эстафете, которая дебютировала в олимпийской программе, советской четвёрке равных не оказалось. Важный вклад в победу внёс бежавший на третьем этапе Маматов, не только чисто отстрелявший, но и продемонстрировавший высокую скорость. Спустя четыре года он вместе с Александром Тихоновым, Ринатом Сафиным и Иваном Бяковым повторил это достижение. Только на этот раз отечественная команда привезла ближайшим преследователям финнам почти три минуты.

После завершения карьеры Маматов проявил себя в нескольких областях. Сначала он трудился в сборной страны и руководил ей во время ОИ-1984. Затем прославленный атлет возглавлял Федерацию биатлона СССР, позже был вице-президентом IBU и СБР.

© РИА Новости / Алексей Никольский

Олег Антропов и Вячеслав Зайцев (волейбол)

Волейбольный мир в минувшем году лишился двух олимпийских чемпионов. Вячеслав Зайцев побеждал на Олимпиаде-1980 в Москве, и он до сих пор считается одним из лучших связующих в истории. В 2013-м его включили в волейбольный Зал славы.

Карьера уроженца Ленинграда растянулась более чем на 20 лет, а последний матч в качестве игрока на клубном уровне он провёл в 40. Также он был незаменим в сборной СССР, где с 1977-го по 1988-й являлся капитаном. Вместе с национальной командой Зайцев трижды добирался до финала ОИ, дважды выигрывал ЧМ и семь раз — ЧЕ. Кроме того, он стал первым советским волейболистом, уехавшим играть за границу — в Италию.

Олег Антропов не имел таких регалий, однако приложил руку к триумфу сборной на Играх-1968 в Мехико. Годом позже «Буревестник» во многом благодаря его впечатляющим действиям на площадке занял первую строчку в первенстве СССР. Завершив карьеру, Олег Петрович успешно работал тренером. В частности, под его руководством молодёжка в конце 1980-х выиграла ЧМ и ЧЕ.

© РИА Новости / Владимир Федоренко

Вениамин Мандрыкин (футбол)

Немало утрат понёс и мир футбола. В августе в возрасте 41 года скончался Вениамин Мандрыкин. Он прошёл крайне непростой жизненный путь, в котором нашлось место и большим победам, и серьёзным проблемам со здоровьем. Уроженец Оренбурга дебютировал в элитном дивизионе чемпионата России в 17 лет, а в 2001-м перебрался в набирающий мощь ЦСКА. Пусть вскоре он проиграл конкуренцию юному Игорю Акинфееву, зато вместе с командой завоевал массу трофеев, в том числе Кубок УЕФА и дебютировал в сборной.

К сожалению, в 2010-м судьбу голкипера на до и после разделила страшная авария. В ночь на 10 ноября он на своей иномарке в компании двух партнёров по брянскому «Динамо» и подруг, уходя от преследования сотрудников ГИБДД, на скорости 200 км/ч врезался в дерево. В результате атлет получил компрессионный перелом шейного позвонка с повреждением спинного мозга и навсегда остался прикован к инвалидному креслу.

РИА Новости

© Илья Питалев

Бобби Чарльтон (футбол)

Бобби Чарльтон — один из величайших игроков в истории Англии. За свою богатую карьеру он добился огромного успеха и признания как на международном, так и клубном уровнях. А уважение к нему было столь велико, что в 1994-м он стал одним из немногих атлетов, посвящённых королевой в рыцари.

При этом большинства его достижений могло и не быть. В 1958-м молодой человек вместе с «Манчестер Юнайтед» возвращался домой после ответного четвертьфинального матча Кубка европейских чемпионов с «Црвеной Звездой». В Мюнхене остановившийся на дозаправку борт попытался взлететь в сильную метель, но не смог оторваться от полосы, протаранил ограждение и врезался в дом. Всего погибли 23 человека, восемь из которых — футболисты. Но Чарльтон, перед вылетом поменявшийся местами с партнёром, был среди тех, кто чудом выжил.

Предоставленным судьбой шансом он воспользовался сполна. За национальную команду нападающий провёл свыше ста матчей и одержал с ней историческую победу на домашнем ЧМ-1966. В том же году он получил «Золотой мяч». А со ставшим родным МЮ трижды становился чемпионом Англии и завоевал первый для страны КЕЧ в 1968-м. Более того, он долгое время оставался рекордсменом клуба как по числу встреч, так и по количеству голов.

globallookpress.com

Джанлука Виалли (футбол)

Если Чарльтону провидение отмерило долгую жизнь, то итальянца Джанлуки Виалли не стало в возрасте всего 58 лет. Последние годы он вёл борьбу с раком поджелудочной железы, перенёс операцию и химиотерапию. Казалось, болезнь отступила, и специалист даже вошёл в тренерский штаб сборной страны, которая вместе с ним первенствовала на Евро-2020. Но в конце 2022-го состояние здоровья Виалли ухудшилось, а в январе он скончался.

Джанлука добивался успеха со всеми коллективами, цвета которых защищал. Со скромной «Сампдорией» он выиграл Кубок обладателей кубков, забив оба мяча в финале, и Серию А. С «Ювентусом» завоевал ещё одно скудетто и победил в Лиге чемпионов. В «Челси» он поругался с наставником Руудом Гуллитом и редко выходил на поле. Однако в 1998-м нидерландца отправили в отставку, а форварда назначили играющим тренером. Со своей задачей он полностью справился, заполучив несколько трофеев: Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок английской лиги, Кубок и Суперкубок страны.

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Родион Амиров (хоккей)

Онкология прервала и жизнь Родиона Амирова, который скончался в возрасте всего 21 года. Опухоль мозга спортсмену диагностировали в феврале 2022-го. Он прошёл несколько курсов химиотерапии и на время самочувствие значительно улучшилось. Нападающий даже прилетел в Канаду в расположение «Торонто», который ранее задрафтовал его. Увы, осенью состояние здоровья резко ухудшилось, а в августе 2023-го он скончался.

В лице Родиона отечественный хоккей потерял одного из самых талантливых исполнителей своего поколения. Не обладая внушительными габаритами, он забрасывал большое количество шайб благодаря удивительной скорости и нестандартному мышлению. Уровень мастерства нападающего был столь высок, что он за несколько лет проделал в родном «Салавате Юлаеве» путь от МХЛ до КХЛ. Также он успел дебютировать за сборную России. А в 2020-м был задрафтован «Торонто» под общим 15-м номером.

© ХК "Салават Юлаев"

Бобби Халл (хоккей)

А в январе 2023-го скончался член Зала хоккейной славы Бобби Халл. Включение туда канадца абсолютно заслуженно, ведь он считался одним из лучших нападающих планеты 60-х годов прошлого века. От конкурентов его отличала высочайшая скорость и невероятная сила броска. Вдобавок он довёл его до совершенства, став использовать клюшку с изогнутым крюком, который позволял изменять траекторию полёта шайбы. Неудивительно, что вратари в матчах с участием форварда всегда выходили на лёд в защитных масках, хотя тогда это было необязательно. А сам он получил прозвище Золотая ракета.

Уже в 1961-м, вскоре после начала выступления в НХЛ, он помог «Чикаго Блэкхоукс» завоевать первый за 23 года Кубок Стэнли. Впоследствии этот трофей больше ему не покорился. Зато Халл трижды становился обладателем Арт Росс Трофи, как лучший бомбардир регулярного первенства, и дважды — Харт Мемориал Трофи, как наиболее ценный её хоккеист. Всего в лиге он провёл 1063 матча, в которых забросил 610 шайб и отдал 560 результативных передач. В 1972-м Бобби неожиданно перебрался в ВХА, созданную в пику НХЛ, из-за чего вынужден был пропустить Суперсерию с СССР. Зато он стал чемпионом с «Виннипег Джетс».

© РИА Новости / Г.Дубинский

Владимир Тимошинин (прыжки в воду)

Владимир Тимошинин был по-хорошему обречён на то, чтобы связать свою жизнь со спортом, поскольку родился в семье двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле Александра Тимошинина и чемпионки Европы по прыжкам в воду Натальи Тимошининой. Мальчик пошёл по стопам матери, начав заниматься уже в шесть лет. Кроме того, значительную часть карьеры он провёл под её руководством.

Владимиру удалось превзойти учителя, хотя ему всякий раз не хватало малости для больших побед. В 1991-м он выиграл ЧЕ, но обидно не попал в состав на Олимпиаду, став третьим на чемпионате СНГ. В 1994-м атлет, специализирующийся на 10-метровой вышке, взял бронзу на ЧМ, а спустя год во второй раз поднялся на высшую ступень пьедестала почёта на ЧЕ, но на Олимпиаде в Атланте до медалей не добрался.

После завершения карьеры Тимошинин не только пошёл по проторенной родственниками тренерской дорожке, но и пробовал себя в качестве комментатора, долгое время судил соревнования. А спортивная династия на нём не прервалась. У мужчины осталась дочь Юлия — трёхкратная чемпионка Европы по прыжкам в воду.