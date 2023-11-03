На 92-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Протопопов

Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов, выступавший в паре с Людмилой Белоусовой.

Об этом сообщает The Skating Lesson в соцсетях. Протопопову был 91 год. Официального подтверждения информации о его смерти нет.

Напомним, что пара Белоусова — Протопопов первой исполнила многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу фигуристов всего мира.

Ранее сообщалось, что немецкий тренер по фигурному катанию Ютта Мюллер скончалась в возрасте 94 лет.