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Немецкий тренер по фигурному катанию Мюллер скончалась в возрасте 94 лет

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Немецкий тренер по фигурному катанию Ютта Мюллер скончалась на 95-м году жизни.
Немецкий тренер по фигурному катанию Мюллер скончалась в возрасте 94 лет
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Как сообщает MDR, Мюллер умерла утром в четверг, 2 ноября.

За годы тренерской карьеры немка воспитала двукратную олимпийскую чемпионку Катарину Витт и победительницу Олимпийских игр Анетт Петч, чемпионов мира Габи Зайферт и Яна Хоффмана.

В 2004 году Мюллер была включена в Зал славы мирового фигурного катания.

Ранее сообщалось, что бывшая канадская фигуристка Александра Пол погибла в автокатастрофе в 31 год.

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