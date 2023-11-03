Немецкий тренер по фигурному катанию Мюллер скончалась в возрасте 94 лет
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
Как сообщает MDR, Мюллер умерла утром в четверг, 2 ноября.
За годы тренерской карьеры немка воспитала двукратную олимпийскую чемпионку Катарину Витт и победительницу Олимпийских игр Анетт Петч, чемпионов мира Габи Зайферт и Яна Хоффмана.
В 2004 году Мюллер была включена в Зал славы мирового фигурного катания.
Ранее сообщалось, что бывшая канадская фигуристка Александра Пол погибла в автокатастрофе в 31 год.