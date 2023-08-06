«Сложный жизненный путь он прошёл достойно»: в 41 год скончался бывший вратарь сборной России и ЦСКА Мандрыкин

В Москве на 42-м году жизни не стало Вениамина Мандрыкина. Причиной смерти бывшего вратаря сборной России, который последние 13 лет был прикован к инвалидному креслу после ДТП, стал инфаркт. По словам сестры спортсмена, в последнее время его состояние ухудшалось. В РФС и РПЛ выразили соболезнования родным и близким Мандрыкина, а в ЦСКА пообещали начать ближайший домашний матч Кубка России с «Факелом» с минуты молчания. В свою очередь, Игорь Акинфеев назвал бывшего партнёра по клубу добрым другом и светлым человеком.

«Его забрала реанимационная бригада, скончался в приёмном покое»

6 августа отечественная футбольная общественность понесла тяжёлую утрату. Не стало Вениамина Мандрыкина. Бывший вратарь сборной России — человек сложной судьбы, прошедший путь от победы в Кубке УЕФА с ЦСКА до страшного ДТП, разделившего его жизнь на до и после. Последние 13 лет он был прикован к инвалидному креслу, но не терял оптимизма.

Первым о смерти спортсмена, которому 30 августа должно было исполниться 42 года, сообщил его первый наставник Валерий Горохов. По его словам, причиной трагедии послужил инфаркт. Чуть больше подробностей раскрыла сестра мужчины Жанна.

«Он болел... Состояние усугубилось: печёночно‑почечная недостаточность. Умер от инфаркта. Сегодня его забрала реанимационная бригада, скончался в приёмном покое. Не смогли ничего сделать», — цитирует женщину «Матч ТВ».

Слова соболезнования родным и близким Мандрыкина уже выразили клубы, цвета которых он защищал, а также РФС и РПЛ. В ЦСКА пообещали начать ближайший домашний матч Кубка России с «Факелом» с минуты молчания. В «Алании» же подчеркнули, что экс-голкипер всегда пользовался уважением и авторитетом среди партнёров по команде и сотрудников клуба.

«Справедливый, открытый, общительный — таким его всегда будут помнить друзья и коллеги. Сложный жизненный путь, насыщенный головокружительными взлётами и сокрушительными падениями, он прошёл достойно, не оставляя сомнений в своей воле к победе и жажде жизни», — говорится в некрологе на официальном сайте владикавказцев.

Россыпь трофеев с ЦСКА и роковая авария в Брянске

Первые шаги в футболе юный Вениамин начал делать именно в ставшей родной Северной Осетии, куда он переехал с родителями из Оренбурга. Мальчик пошёл заниматься в местную «Юность» и поначалу даже не помышлял о карьере вратаря, предпочитая не предотвращать голы соперников, а забивать самому. В нужное амплуа его определила сама судьба. Когда основной голкипер команды заболел, именно Мандрыкина как самого высокого отправили на последний рубеж. И он своей уверенной игрой на линии подтвердил правильность данного решения.

В 1993-м страна вновь чуть было не лишилась будущего футболиста сборной, ведь он на некоторое время забросил тренировки, однако по настоянию Валерия Горохова съездил на международный турнир в США. Позднее были выступления на Всемирных юношеских играх в Москве и просмотр во французском «Бордо».

Талант молодого спортсмена был очевиден и главному тренеру «Алании» Валерию Газзаеву. И в 1997-м он пополнил состав грозного коллектива, который в те годы навязывал борьбу за чемпионство «Спартаку» и даже завоевал золото в 1995-м. Тренер сразу оценил возможности подопечного и начал аккуратно подтягивать его к основе. В возрасте 17 лет 1 месяца и 25 дней состоялся дебют в элитном дивизионе. Новичок вышел на замену в концовке матча с «Жемчужиной» вместо получившего травму Юрия Афанасенко и сохранил свои владения в неприкосновенности.

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Казалось, это была разовая акция, но в следующем сезоне Мандрыкин провёл уже семь встреч в национальном первенстве, а в 2000-м и вовсе стал основным вратарём. Причём он вытеснил из старта опытнейшего Заура Хапова, который вынужден был отправиться в «Локомотив». Параллельно уроженец Оренбурга регулярно вызывался в молодёжную сборную, где конкурировал с Вячеславом Малафеевым. Цвета «Алании» стремительно прогрессирующий вратарь защищал недолго. Летом 2001-м его приобрёл набирающий ход ЦСКА. А вскоре он воссоединился там с Газзаевым.

«Валерий Георгиевич — особенный тренер в моей жизни. Самые яркие футбольные воспоминания связаны с ним — как заиграл во Владикавказе, добывал титулы в Москве, дебютировал в сборной. В пылу эмоций могли с ним поговорить на повышенных тонах, поспорить, но на отношениях это не отражалось. Это рабочий процесс, а я не девочка, чтобы обижаться», — вспоминал Мандрыкин в интервью «Чемпионату».

Следующие полтора года стали для него лучшими в карьере. Из-за трагической гибели Сергея Перхуна он сразу стал первым номером. 2002 год новичок также встретил в этом статусе, но затем присел на скамейку, уступив место на последнем рубеже вернувшемуся из Италии Руслану Нигматуллину. Зато он вместе с армейцами впервые стал чемпионом России, а в начале следующего года провёл два поединка за сборную, которой также руководил Газзаев.

«2003-й — лучший в карьере. Большинство матчей сезона провёл. Первый раз чемпионом России стал, за сборную сыграл. Сын родился», — отмечал вратарь.

Однако именно тогда у него появился сильный конкурент в лице Игоря Акинфеева. 16-летний юниор дебютировал в РПЛ в противостоянии с «Крыльями Советов», воспользовавшись болезнью партнёра, и не только оформил «сухарь», но и отразил пенальти. С тех пор они делили время примерно поровну.

А начиная с сезона-2004 тренеры сделали ставку на Акинфеева. Воспитанник «Юности» выходил на поле лишь в случае травм или дисквалификаций конкурента. Так, например, произошло в 2007-м, когда Акинфеев порвал связки колена. Зато с красно-синими он завоевал множество трофеев: Кубок УЕФА, четыре Кубка России и по три победы в чемпионате и Суперкубке страны.

Желая регулярно получать практику, а не сидеть в расцвете сил на скамейке, Вениамин сначала отправился в аренду в «Томь», потом в «Ростов», затем в «Спартак» из Нальчика и, наконец, в выступающее в Первой лиге брянское «Динамо».

Там с мужчиной и произошла трагедия, навсегда остановившая его карьеру. В ночь на 10 ноября 2010 года он на своей иномарке, уходя от преследования сотрудников ГИБДД, на скорости 200 км/ч врезался в дерево. Находившимся с ним в салоне партнёрам по «Динамо» почти не был причинён вред здоровью. Две молодые девушки пострадали сильнее. Но самые серьёзные травмы получил голкипер, у которого диагностировали компрессионный перелом шейного позвонка с повреждением спинного мозга.

«Превышал я крепко, что и говорить. Не справился с управлением. Надо поворачивать направо, а скорость огромная. Колесом въехал в бордюр — и машина взлетела. Приземлилась на крышу, прямо у водительского места. Было нас пятеро — Максим и Марат, тоже футболисты, и две девчонки. Все восемь подушек сработали. А на крыше они не предусмотрены. Удар пришёлся мне в голову и пошёл ниже, четвёртый позвонок разлетелся на осколки. Пятый сместился. Я сразу отключился», — вспоминал позже вратарь.

Жизнь Мандрыкина удалось спасти, однако он остался прикован к постели. Сначала Вениамин проходил лечение в Брянске, затем в московском НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Сообщалось, что постепенно он пошёл на поправку и добился определённого прогресса, например начал приподнимать спину, двигать правой рукой, появились бицепсы. Увы, речи о том, чтобы передвигаться самостоятельно, не шло.

Несмотря на произошедшее, обладатель Кубка УЕФА сохранил удивительную бодрость духа и не раз признавался, что спокойно отнёсся к травме.

«У меня вообще никаких психологических проблем не было. Вышел из комы, через пару дней явился психиатр — выяснять, нет ли суицидальных наклонностей, депрессии. Пару вопросов задала — и к реаниматологу поворачивается: «Я ему не нужна», — подчёркивал он.

«Мой добрый друг, очень светлый человек»

После смерти Мандрыкина слова соболезнования его родным и близким выразили многие бывшие партнёры и наставники. Так, Газзаев, ставший главным тренером в карьере Вениамина, назвал его невероятно талантливым.

«Уже в 16 лет он начал играть в стартовом составе чемпионской «Алании». Тогда он и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Потом были и выступления за национальную команду, и игры за ЦСКА. Но, к сожалению, эта авария... Вениамин прошёл большой спортивный путь, оставил заметный след», — заявил специалист в комментарии «Спорт-Экспрессу».

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Исключительно тёплые воспоминания о нём остались и у Вячеслава Чанова, долгое время работавшего с голкиперами в ЦСКА. По его словам, бывший подопечный был прекрасным человеком, на которого всегда можно было положиться.

«Акинфеев, Габулов и Мандрыкин — это была нераздельная троица. Все рядышком. Шутили, встречались, смеялись. Если стоит не Веня, а играет Габулов или Акинфеев, то эта троица всегда старалась помочь тому, кто сегодня выходит на поле: подсказывали, шутили, шнурки завязывали. Плохое вряд ли можно сказать, а люди по-разному воспринимают, если не являются основными. Человеческие качества у Вени всегда были на высоте», — подчеркнул Чанов.

Тёплые слова в адрес бывшего партнёра сказал и сам Акинфеев.

«Мой добрый друг, очень светлый человек. Настоящий. И сильный вратарь. Огромная утрата для меня. Очень больно осознавать, что так всё закончилось. Покойся с миром, Веня», — цитирует его «Матч ТВ».

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик, который также выступал вместе с голкипером за красно-синих в начале нулевых, признался, что, когда получил назначение в России, хотел заехать к нему в гости, но не успел этого сделать.

«Вениамин был одним из первых, кто учил меня и помогал, когда я перешёл в ЦСКА. Очень весёлый человек. Помню, как он вёз меня после тренировки в Москву на машине: конечно, ехал быстро, при этом держал в руках телефон или газету. Я даже немного побаивался его стиля вождения. Но с ним всегда было приятно, он всегда помогал», — посетовал чех.

Наконец, экс-капитан сборной России Евгений Алдонин назвал Мандрыкина вратарём от Бога, который к тому же создавал тёплую атмосферу в раздевалке.

«Я о Вене помню ещё с молодёжной сборной. Очень хороший был голкипер и открытый, добрый человек, очень живо интересовался историей. Вениамин был вратарём от Бога, очень рано начал стоять и в «Алании», и в ЦСКА. Он вносил значимый вклад в победы своих команд», — заявил Алдонин ТАСС.