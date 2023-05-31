«За Серхио молятся много людей»: попавший под лошадь вратарь ПСЖ Рико остаётся в реанимации

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико остаётся в реанимационном отделении больницы Севильи после того, как его сбила вырвавшаяся из упряжки лошадь. По сообщениям СМИ, у футболиста зафиксирована черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в мозг. Его состояние на данный момент оценивается как стабильное. Однако жена футболиста Альба Силва взволновала общественность эмоциональным постом в социальной сети, в котором попросила мужа не оставлять её.

Жена вратаря «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико заставила весь футбольный мир ещё сильнее взволноваться по поводу состояния спортсмена. Несколько дней назад он оказался в тяжёлом состоянии в больнице Севильи после инцидента с лошадью, и пока остаётся неясным, полностью ли миновала угроза его жизни.

«Любовь моя, прошу, не оставляй меня в одиночестве, ведь, клянусь, я этого не вынесу. Не знаю, как без тебя жить. Мы так тебя любим», — написала Альба Силва в социальной сети под чёрно-белым свадебным снимком.

Такой эмоциональный всплеск супруги многих заставил задуматься о возможном ухудшении положения Серхио, однако несколько часов спустя Силва вышла к репортёрам, дежурившим у больницы, и сообщила, что состояние Рико не изменилось за последние сутки. Никаких иных подробностей девушка не привела.

Первые сообщения о несчастном случае с Рико появились 28 мая. Сначала испанские СМИ сообщили, что 29-летний футболист упал с лошади и сильно ударился головой. Затем возникла версия, что животное не просто сбросило наездника, но и ударило его копытом по голове. Якобы вследствие этого спортсмен получил черепно-мозговую травму с кровоизлиянием в мозг и был госпитализирован в критическом состоянии. В больницу игрока доставили на вертолёте и незамедлительно интубировали для поддержания жизненных функций.

Однако первоначальная информация о причинах травмы не подтвердилась. Представитель футболиста рассказал, что Рико вовсе не был верхом на лошади в тот день. Отмечалось, что он только приехал в Эль-Росио после завершения чемпионата Франции и успел провести всего около полутора часов с семьёй и друзьями. После этого Серхио отправился в храм на службу, но по пути его сбила лошадь, вырвавшаяся из упряжки.

«Серхио в надёжных руках и старается поправиться. Ему оказывает всю возможную помощь весь медицинский персонал больницы св. Девы Росио. Сейчас нужно проявить осторожность, особенно в следующие 48 часов. Мы ждём новостей об изменении его состояния, надеемся, к лучшему. И сообщим, что ему стало лучше, так скоро, как сможем.

Благодарим вас за проявленную заботу, за ваши послания и внимание к состоянию Серхио. Спасибо за вашу поддержку», — говорится в сообщении.

На первый взгляд, попадание под лошадь на улице может показаться странным в современном мире, однако это происшествие полностью объясняет история городка, в котором оказался спортсмен. Эль-Росио, как пишут в путеводителях, будто бы остался в прошлом: в нём по сей день отсутствует асфальтовое покрытие на дорогах, а гужевые повозки — вполне привычный вид транспорта. Но главное — это один из центров паломничества католиков со всей Испании: раз в год в мае сюда стекаются тысячи верующих, чтобы поклониться Деве Росио. По традиции они наряжаются в нарядные национальные костюмы, также украшают лошадей и упряжки. Именно это традиционное мероприятие и посетила семья Рико.

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После трагедии с футболистом свою поддержку ему выразили множество поклонников. Его социальные сети полны пожеланиями скорейшего выздоровления. Жена Рико поблагодарила всех за сочувствие и сопереживание.

«За Серхио молятся много людей, и он очень сильный. Нет слов, чтобы описать, что я чувствую», — написала Силва.

Конечно, не остались в стороне от трагического происшествия с игроком и в футбольном мире. Так, в ПСЖ отменили традиционный благотворительный ужин, который должен был пройти во вторник, 30 мая. Решение об этом было принято лично президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

«Сложившаяся ситуация требует нашего полного внимания и вынуждает нас отказаться от проведения традиционного гала-вечера. Вся семья «Пари Сен-Жермен» глубоко потрясена трагедией, затронувшей Серхио Рико и его близких. От имени всех команд клуба хочу заверить их в нашей полной поддержке и искреннем сочувствии во время этого тяжёлого испытания», — приводит слова руководителя официальный сайт парижан.

Между тем партнёр по команде и соотечественник Карлос Солер уже навестил Рико и его супругу в больнице. Также проведать футболиста приезжал президент «Севильи» Пепе Кастро, ведь Рико — воспитанник академии рохобланкос. Он начинал свою карьеру ещё в молодёжной команде, а с 2011 по 2020 год играл за основной состав.