СOPE: упавшему с лошади голкиперу ПСЖ Рико диагностировали кровоизлияние в мозг

Стали известны подробности самочувствия голкипера «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико, который повредил голову во время прогулки верхом.

Врачи диагностировали у вратаря кровоизлияние в мозг. Его состояние оценивается как тяжёлое, сообщает COPE.

Рико в ночь на 28 мая был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Испанец доставлен в больницу на вертолёте с серьёзной черепно-мозговой травмой.

29-летний вратарь не сыграл ни одного матча в сезоне-2022/23. Transfermarkt оценивает его стоимость в €4 млн.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Лионель Месси принял решение покинуть клуб.